Truy tìm nam thanh niên đi Vespa đỏ cố ý gây thương tích ở Times City

Ngày 4/11, Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội thông tin, đang xác minh vụ việc nam thanh niên điều khiển xe Vespa màu đỏ hành hung người đi đường tại khu đô thị Times City, Hà Nội, đồng thời thông báo tìm nhân chứng để làm rõ vụ cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội), đơn vị đang thụ lý, xác minh vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại khu vực đường nội bộ số 4, Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy.

Hình ảnh chủ phương tiện đi xe Vespa màu đỏ.

Cụ thể, vào khoảng 17h40 ngày 5/9/2025, anh B.V.H (SN 2002, trú tại xã Thạch Thất, TP Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo bạn di chuyển trong khu vực thì bị một nam thanh niên đi xe Vespa màu đỏ (chưa rõ biển kiểm soát), chở theo một phụ nữ, bất ngờ chặn đầu xe.

Sau đó, nam thanh niên này xuống xe và đánh vào mặt anh H, khiến nạn nhân bị thương tích. Khi người dân xung quanh can ngăn, đối tượng lên xe bỏ chạy về hướng ngõ 622 Minh Khai (phường Vĩnh Tuy).

Công an phường Vĩnh Tuy đã trích xuất hình ảnh chủ phương tiện điều khiển xe Vespa màu đỏ để phục vụ quá trình điều tra.

Cơ quan công an đề nghị ai chứng kiến, biết thông tin hoặc có hình ảnh, video liên quan đến vụ việc trên, vui lòng liên hệ với Công an phường Vĩnh Tuy, điều tra viên Nguyễn Đăng Khoa, số điện thoại 0934.578.228 để phối hợp làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.