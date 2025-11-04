Xử phạt người 'nhận thay' tài xế gây tai nạn giao thông ở Thái Nguyên

Công an tỉnh Thái Nguyên xử phạt nghiêm một trường hợp nhận thay trách nhiệm cho người thân sau vụ tai nạn giao thông, nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Trước đó, vào khoảng 19h25 ngày 2/9, tại khu dân cư Hoàng Gia, phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên), ôtô biển kiểm soát 30L-834.xx do ông Đ.T.A. (SN 1993, trú tại Hà Nội) điều khiển khi lùi từ vỉa hè xuống đường đã va chạm với xe máy do P.Đ.L. (SN 2002, trú tại Bắc Ninh) điều khiển. Chiếc ôtô tiếp tục va vào 2 phương tiện khác đang đỗ bên đường.

Sau khi gây tai nạn, ông Đ.T.A. rời khỏi hiện trường. Đến ngày 8/9, ông mới tới cơ quan công an trình báo. Trong thời gian đó, anh V.B.K. (SN 2001, trú tại Thái Nguyên), là em vợ của tài xế, đã đứng ra nhận là người điều khiển ôtô, tự thỏa thuận bồi thường với người bị nạn để che giấu cho anh rể.

Lái xe và người "nhận thay" làm việc tại cơ quan Công an.

Kết quả điều tra cơ quan chức năng xác định Đ.T.A. là người điều khiển phương tiện gây tai nạn và va chạm giao thông. Ông A. bị xử phạt 42 triệu đồng, bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Chủ xe bị phạt 5 triệu đồng vì để xe hết hạn kiểm định. Cơ quan chức năng cũng ra quyết định xử phạt V.B.K. số tiền 2,5 triệu đồng do khai báo gian dối, gây cản trở công tác điều tra.

Công an tỉnh Thái Nguyên khẳng định, mọi hành vi "nhận lái thay" hoặc khai báo sai sự thật để bao che người vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm. Người điều khiển phương tiện phải có trách nhiệm dừng xe, giữ nguyên hiện trường và báo cơ quan chức năng khi xảy ra tai nạn, tuyệt đối không bỏ trốn hay gian dối trong khai báo.