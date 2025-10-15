Nhân viên công ty giao hàng thu hộ tiền rồi 'đút túi' 438 triệu đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Lý Thế Vinh (SN 1986, ngụ xã Năm Căn), Phạm Nguyễn Thành Vẹn (SN 1992, ngụ xã Tân Hưng) về hành vi "Tham ô tài sản".

Cùng về hành vi trên, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Nguyễn Trung Kiên (SN 1986, ngụ xã Năm Căn); Nguyễn Sáng Mãi (SN 1999, ngụ xã Tân Ân) và Lê Vũ Hải (SN 1995, ngụ xã Đất Mới, cùng tỉnh Cà Mau).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tống đạt quyết định tố tụng đối với Lý Thế Vinh.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, trong thời gian là nhân viên của Bưu Cục 54 Hùng Vương Năm Căn - Công ty CP dịch vụ Giao hàng nhanh, các đối tượng trên lợi dụng nhiệm vụ được giao, chiếm dụng tiền các đơn hàng (tiền thu hộ) với tổng số tiền trên 438 triệu đồng, chia nhau tiêu xài cá nhân.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau mở rộng điều tra vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.