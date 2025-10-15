Ngân 98 coi thường pháp luật và sức khỏe của người tiêu dùng

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98, điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Cơ quan CSĐT xác định Ngân 98 thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe của người tiêu dùng.

Cùng với việc khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành khám xét căn hộ 300 m2 của Ngân 98 tại một chung cư cao cấp ở phường Cát Lái, thu giữ nhiều tang vật và niêm phong két sắt để phục vụ điều tra.

Theo Thượng tá Trần Tiến Quang, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM, để làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ án này, Cơ quan CSĐT phải thu thập được chứng cứ, nhưng việc này gặp rất nhiều khó khăn do đây là chứng cứ điện tử từ các đối tượng trên không gian mạng. Bên cạnh đó, "Ngân 98" không trực tiếp đứng tên công ty mà đứng sau điều hành nhằm để che giấu hành vi.

Võ Thị Ngọc Ngân cùng tang vật.

Theo đó, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Võ Thị Ngọc Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm "bảo vệ sức khỏe giảm cân" như Super Detox X3, X7, X1000… Trên giấy tờ, đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen".

Qua điều tra, "viên rau củ Collagen" này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 - X7 - X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.

Ngân khai bản thân từng nặng hơn 70 kg, sau khi sử dụng các sản phẩm Super Detox cùng "viên rau củ Collagen", thì giảm gần 20 kg nên tin rằng sản phẩm có hiệu quả thật. "Tôi thấy mình giảm cân, người nhà tôi cũng dùng. Tôi quảng cáo là uống 2 viên mỗi ngày, không cần ăn kiêng, không cần thể dục, uống kèm Collagen để đào thải độc tố", Ngân khai.

Công an khám xét căn hộ của Ngân 98 và tang vật thu giữ.

Trong vụ án này, "Ngân 98" sử dụng tài khoản của rất nhiều người để nhận tiền từ nhân viên, người thân nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Khi khách hàng chuyển tiền mua sản phẩm, thì Ngân cho người thân nhận tiền, thậm chí lấy luôn tài khoản của người giúp việc để nhận tiền. Dòng tiền này sau đó sẽ được chuyển về cho Ngân.

Ngoài ra, một dòng tiền khác là nhận thông qua dịch vụ giao hàng chứ không nhận trực tiếp. Việc mua bán do nhân viên tư vấn cho khách hàng chứ Ngân không giao dịch…

Đáng chú ý, điều rất nguy hiểm khi sản phẩm mà "Ngân 98" bán ra thị trường chưa qua kiểm nghiệm lần nào. Việc này thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe của người tiêu dùng. Hơn nữa, trong các sản phẩm dùng để giảm cân có những chất gây ức chế thần kinh khiến người sử dụng lúc nào cũng thấy no, chán ăn. Việc không ăn uống không nạp năng lượng sẽ khiến người dùng giảm cân. Nếu sử dụng sản phẩm chứa chất này lâu dài sẽ khiến người dùng có nguy cơ bị tăng huyết áp, rối loạn tim mạch thậm chí bị đột quỵ.

Ngoài ra, trong sản phẩm này có hoạt chất hóa học đã bị Mỹ cấm sử dụng từ năm 1999, nếu sử dụng lâu dài có thể gây ung thư. Việc giám định sản phẩm đã thể hiện trong sản phẩm của "Ngân 98" làm giả không có hoạt chất như công bố. Chưa kể, trên bao bì, Ngân cho ghi chú "hàng tặng kèm, không bán" (như kể trên) để đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để "đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn".

Nhiều sản phẩm của Võ Thị Ngọc Ngân xác định là hàng giả, chứa chất cấm.

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TP.HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty Zubu. Khách hàng được tư vấn mua theo "liệu trình giảm cân" 4-15kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, với giá bán từ 870.000 đồng đến 1,1 triệu đồng. Chỉ tính trong giai đoạn 2023-2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng giả.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã tiến hành làm việc với chồng của Ngân là ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang (SN 1982). Ngân khai cô ta và ông Quang đã đăng ký kết hôn được 2 năm.

Ngân 98 cũng khai nhận Ngân trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty ZuBu, trong khi ZuBu Shop (hộ kinh doanh) do chồng cô phụ trách thông qua M.T.V - người được nhờ đứng tên. Tiền thanh toán từ Công ty ZuBu thì chuyển về cho Ngân. Còn hộ kinh doanh là ông Quang nhờ V. đứng tên. Ngân thừa nhận ông Quang nắm rõ hơn về hoạt động của ZuBu Shop.

Ngân 98 tại cơ quan điều tra.

"Tôi đã quá chủ quan, vì phía công ty sản xuất có giấy công bố và kiểm nghiệm nên tôi tin là hàng thật. Tôi xin lỗi khách hàng vì đã quá tin tưởng, không kiểm tra chéo mà để sản phẩm có chất cấm đến tay người tiêu dùng", Ngân khai nhận.

Lý giải về nguồn gốc sản phẩm chứa chất cấm, Ngân tìm cách đổ lỗi cho đối tác sản xuất: "Nhà máy đó sản xuất, tôi chỉ bán thôi. Họ đưa tôi giấy tờ nên tôi tin và bán. Mẹ tôi làm chủ công ty nên mọi giấy tờ đều gửi về cho mẹ ký". Bị can này còn cho rằng bản thân "không rành về các thủ tục pháp lý", hoàn toàn tin tưởng vào đơn vị sản xuất vì cho rằng họ "có mối quan hệ, lo được giấy công bố, kiểm định chất lượng".

Tại Cơ quan CSĐT, Ngân thừa nhận: "Tôi chỉ chuyển tiền rồi nhận sản phẩm. Phía họ làm hết mọi thứ. Họ nói phải có giấy công bố sản phẩm mới bán được, nên tôi gửi khoảng 13 triệu đồng/giấy để làm. Tôi chỉ nhớ người đại diện tên H., còn tên công ty thì không nhớ rõ".

Cán bộ điều tra cho hay quá trình theo dõi, bắt giữ gặp nhiều khó khăn vì Ngân là người nổi tiếng, có lượng người theo dõi lớn, thường xuyên di chuyển và sống trong các chung cư cao cấp, an ninh nghiêm ngặt.

Ngân đã có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó. Ngay cả khi được triệu tập làm việc, Ngân không hợp tác, la hét, gây cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng. Các trinh sát đã phải theo dõi trong thời gian dài, thu thập tài liệu, chứng cứ đầy đủ trước khi thực hiện lệnh bắt giữ.