Công ty cổ phần thực phẩm Hida 'hô biến' thịt trâu thành thịt bò Nhật

Công an TP Hà Nội phát hiện Công ty CP thực phẩm Hida hô biến thịt trâu thành thịt bò Nhật bán ra thị trường, quá trình điều tra đã tống đạt quyết định tạm giam 4 đối tượng có liên quan đến vụ án.

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Hà Nội phát hiện một ổ nhóm có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, ngày 19/9, Công an TP Hà Nội phối hợp với cơ quan QLTT tiến hành kiểm tra hoạt dộng sản xuất, chế biến, kinh doanh tại nhà máy sản xuất của Công ty CP thực phẩm Hida (gọi tắt là Công ty Hida), địa chỉ: thôn Dền, xã Hoài Đức, TP Hà Nội phát hiện, bắt quả tang nhận viên đang bơm tinh chất "biến hóa" thịt trâu thành thịt bò nhãn hiệu Hidasan.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân - thích sử dụng thịt bò Nhật WAGYU, có vân mỡ nên Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK FOODS VIET NAM) liên hệ Công ty Hida (do Nguyễn Thị Phương Thảo làm Tổng giám đốc) để đặt sản xuất thịt bò giả. Thảo mua thịt trâu (loại kém chất lượng, nhập khẩu từ Ấn Độ) với giá 120.000 đồng/kg, sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác là thịt bò để bán ra thị trường với giá từ 400.000-600.000 đồng/kg.

Theo kết quả xác minh sơ bộ, từ tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện bắt giữ, các đối tượng đã cấu kết sản xuất 14 tấn thịt trâu giả thịt bò và tiêu thụ trên địa bàn TP Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM.

Nguyễn Thị Phương Thảo (thứ 2 từ trái qua) và các đồng phạm.

Quá trình khám xét tại các điểm đã thu giữ 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả và toàn bộ máy móc phục vụ cho việc chế biến và sản xuất hàng giả. Ngoài ra, còn thu giữ 17 tấn bột tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu tạo vân mỡ, hình thức giống thịt bò WAGYU nhập khẩu.

Tiến hành giám định tại Viện kiểm nghiệm quốc gia, kết luận 24/29 mẫu thịt bò thu giữ của Công ty Hida có ADN là thịt trâu. Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra đang tiến hành giám định số bột tinh chất trên để xác định có độc tố gây hại cho sức khỏe hay không?

Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm và khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm quy định tại điều 193 BLHS.

Cũng trong thời gian này, ngày 2/10/2025, Công an TP Hà Nội kiểm tra xưởng sản xuất nước của đối tượng Lê Văn Viết (sinh năm: 1988; nơi ở hiện nay: số 15, ngách 560/55 Nguyễn Văn Cừ, phường Long Biên, TP Hà Nội) tại 294/74 Phan Đăng Lưu, xã Phù Đổng, Hà Nội, phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang dùng vòi bơm nước máy vào các bình Lavie (đã được chuẩn bị từ trước), thu giữ hơn 500 bình nước Lavie giả các loại 19 lít và 18,5 lít.

Tại nhà xưởng sản xuất Lê Văn Viết cho lắp đặt hệ thống sản xuất, máy khò, máy dập date, màng co nilong, tem nhãn nước Lavie, các loại hóa chất tảy rửa... để phục vụ cho việc sản xuất nước giả. Vỏ bình Lavie được các đối tượng thu gom trôi nổi trên địa bàn, sau đó vận chuyển, tập kết về xưởng sản tại địa điểm nêu trên. Tại đây, Lê Văn Viết chỉ đạo Phạm Tiến Hùng, Lê Thị Châm và Lý Quốc Khánh tiến hành sục, rửa, làm sạch để khô ráo rồi bơm trực tiếp nước máy vào bình.

Công an TP Hà Nội phát hiện sản xuất nước khoáng Lavie giả.

Sau khi sản xuất xong các bình nước Lavie giả Lê Văn Viết sẽ sử dụng các ôtô tải (loại nhỏ 1 tấn đến 1,25 tấn) BKS các đối tượng thường xuyên thay đổi để vận chuyển nước Lavie giả đến 03 kho hàng trên địa bàn Thành phố rồi để trà trộn các bình nước Lavie giả cùng với những bình nước Lavie chính hãng và vận chuyển đi bán cho người dân, các công ty, cơ quan... trên địa bàn thành phố khi có nhu cầu sử dụng nhằm thu lời bất chính.

Trung bình mỗi ngày, Lê Văn Viết và đồng bọn sản xuất và bán ra thị trường được 100 bình nước Lavie, giá mỗi bình nước sản xuất ra khoảng 10.000 đồng và đối tượng Viết bán ra với giá gần 70.000 đồng/bình. Từ tháng 3/2025 đến hết tháng 1/10/2025, Viết bán khoảng 20.000 bình nước Lavie giả cho người dân sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 13/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm quy định tại tại Điều 193 BLHS

Hiện, Công an TP Hà Nội tiến hành truy vết những cơ sở đã tiêu thụ nước Lavie giả của đối tượng Lê Văn Viết trong thời gian qua, thu hồi nhiều bình nước Lavie giả chưa được tiêu thụ ra thị trường.