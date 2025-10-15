Vì sao vụ đồng Antex phát hành từ năm 2021, đến nay mới bị triệt phá?

Sau gần 4 năm phát hành đồng tiền số Antex, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 9 đồng phạm liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty NextTech bị khởi tố, bắt giam.

Vừa qua, Công an TP Hà Nội khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn NextTech cùng 9 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"

Trong vụ án, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc ông Bình cùng đồng phạm phát hành đồng tiền số Antex từ năm 2021, tuy nhiên đến nay (sau khoảng 4 năm) vụ án mới được điều tra làm rõ, khởi tố các bị can liên quan.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc CATP Hà Nội, chủ trì hội nghị thông tin báo chí vào chiều 14/10.

Thông tin về việc này, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc CATP Hà Nội, cho biết trong thời gian gần đây, hệ sinh thái này mới đóng cửa và chấm dứt. "Trước đó cơ quan điều tra cũng đã nắm được các hoạt động của đối tượng Bình và các đối tượng có liên quan", Thiếu tướng Hải thông tin.

Đáng chú ý, Thiếu tướng Dương Đức Hải cho hay cơ quan điều tra đã thu thập rất nhiều tài liệu liên quan xoay quanh các hoạt động trong hệ sinh thái của đối tượng Bình và không liên quan đến các đơn tố cáo của nhà đầu tư trong thời gian vừa qua.

Thông tin thêm về vụ án, Đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế CATP Hà Nội, cho biết đến nay có 4 bị hại trong vụ án trình báo.

"Sau khi triển khai dự án, đến năm 2022 đồng tiền này đã không phát huy tác dụng hay còn gọi là "chết yểu" dẫn đến việc chiếm đoạt tài sản của các bị can trong vụ án", Đại tá Trung nói.

Đại tá Thành Kiên Trung.

Đại tá Trung thông báo các bị hại trong vụ án cần trình báo với cơ quan điều tra để làm rõ các vi phạm liên quan đến đồng tiền Antex và hành vi của Nguyễn Hòa Bình cùng đồng phạm. "Đối với các đối tượng phạm tội trong vụ án mà chưa ra trình diện thì ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật", Đại tá Trung nhấn mạnh.

Đại tá Thành Kiên Trung khẳng định Công an TP Hà Nội rất quyết liệt trong đấu tranh điều tra các vụ án, điển hình như vụ Mr Pips.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 5/2021, ông Bình cùng với một số đối tượng góp tiền xây dựng, phát triển dự án "đồng tiền số Antex" để huy động vốn. Tổng số tiền thực hiện dự án là 5 tỷ đồng , trong đó ông Bình góp 2 tỷ đồng .

Các đối tượng dự kiến bán tổng số lượng 100 tỷ "đồng tiền số Antex" ra thị trường. Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, 33,2 tỷ "đồng tiền số Antex" được bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử là 4,5 triệu USD T (tương đương với 4,5 triệu USD , bằng khoảng 117 tỷ đồng ).

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế CATP Hà Nội, thông tin về nội dung vụ án.

Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, ông Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain" và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm. Việc quảng bá nhằm củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền Antex (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi dự án.

Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của Công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau, ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay xác định ông Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.