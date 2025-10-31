Đột kích 'xưởng' sản xuất nhiều loại mỹ phẩm giả thương hiệu nổi tiếng

Thông tin từ Công an TP.HCM cho biết triệt phá, thu giữ hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm giả mang các thương hiệu nổi tiếng như Vichy, My Gold Korea Red Ginseng… cùng nhiều máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất hàng giả.

Thực hiện nghiêm mệnh lệnh chỉ đạo của Bộ Công an về mở cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất - buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ; Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả với quy mô lớn, hoạt động tinh vi trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện tại địa chỉ số 20 đường Kênh 4, phường Tân Tạo có dấu hiệu sản xuất mỹ phẩm giả nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Từ trái qua: Khổng Đức Hồng, Bùi Thị Mộng Thu, Nguyễn Đức Khánh.

Tiến hành xác minh, lực lượng công an xác định đối tượng Nguyễn Đức Khánh (SN 1982; trú tại xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh) cầm đầu, thuê nhiều người tổ chức sản xuất, pha chế, đóng gói và đưa mỹ phẩm giả ra thị trường tiêu thụ. Ngoài cơ sở sản xuất tại TP.HCM, Khánh điều hành một xưởng sản xuất khác tại nơi cư trú ở ấp 6, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh.

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm giả cho Nguyễn Đức Khánh là Khổng Đức Hồng (SN 1992; trú tại phường Bình Trị Đông) và Bùi Thị Mộng Thu (SN 1987; thường trú tại tỉnh Vĩnh Long). Các đối tượng đã lợi dụng không gian mạng, các hội nhóm trực tuyến và dịch vụ chuyển phát nhanh để quảng bá, tiêu thụ lượng lớn hàng giả đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Thực hiện kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt triển khai khám xét 3 địa điểm gồm 2 cơ sở sản xuất và 1 kho hàng. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm giả mang các thương hiệu nổi tiếng như Vichy, My Gold Korea Red Ginseng… cùng nhiều máy móc, thiết bị, nguyên liệu và vật tư phục vụ sản xuất hàng giả. Số hàng giả được xác định có giá trị tương đương hàng thật lên đến nhiều tỷ đồng.

Hóa chất, phương tiện tại xưởng dùng để sản xuất mỹ phẩm giả và các loại mỹ phẩm bị làm giả, bán ra thị trường.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cánh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Khánh, Khổng Đức Hồng và Bùi Thị Mộng Thu để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và làm rõ các hành vi vi phạm khác có liên quan.

Kết quả trên khẳng định tinh thần kiên quyết đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm kinh tế của Công an TP.HCM trong đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu, hàng giả; góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, giữ vững trật tự quản lý kinh tế và môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn thành phố.