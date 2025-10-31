Tông tử vong người trên đường, tài xế lái ôtô bỏ trốn vào rẫy cà phê

Sau khi tông người phụ nữ đi xe máy văng hơn 10 m trên đường Hồ Chí Minh, tài xế ôtô tăng tốc, bỏ trốn vào rẫy cà phê của một người dân tại Gia Lai.

Tối 30/10, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai thông tin lực lượng chức năng đã bắt được người lái ôtô tông chết người trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Biển Hồ) rồi bỏ trốn trong một rẫy cà phê của người dân.

"Qua trích xuất dữ liệu từ các camera an ninh, lực lượng chức năng xác định được biển số và hướng di chuyển của ôtô gây tai nạn. Sau khi va chạm, chiếc xe chạy qua nhiều tuyến đường khác nhau nhằm tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng. Sau nhiều giờ truy vết, lực lượng chức năng xác định và bắt giữ được người cầm lái chiếc ôtô gây tai nạn khi đang lẩn trốn trong rẫy của người dân", lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai thông tin.

Hình ảnh truy vết ôtô phóng nhanh trong rẫy cà phê để bỏ trốn sau khi gây tai nạn. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, khi di chuyển trên đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc thôn 7 (xã Biển Hồ) theo hướng Quảng Ngãi - Gia Lai, ôtô BKS 81A-268.xx tông vào xe máy BKS 81AV-018.xx do chị N.T.K.T. (SN 1986, trú xã Biển Hồ) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến chị T. cùng xe máy văng xa hơn chục mét, va chạm tiếp với xe máy BKS 81N1-036.xx do ông K.K. (SN 1959, trú cùng xã) điều khiển theo hướng ngược lại.

Sau khi gây tai nạn, chiếc ôtô tăng tốc rời khỏi hiện trường, 2 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211. Tuy nhiên, chị T. qua đời do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an xã Biển Hồ phối hợp với Đội CSGT Đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) truy tìm và bắt giữ người điều khiển chiếc ô tô gây tai nạn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tạm giam tài xế để ngăn chặn việc bỏ trốn, đồng thời xác minh danh tính, lấy lời khai phục vụ điều tra và xử lý.