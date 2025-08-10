ĐSQ Việt Nam khuyến cáo sau vụ 2 người Việt tử vong ở Hy Lạp

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, trưa 8/8, tại bãi biển Sarakiniko, đảo Milos, Hy Lạp đã xảy ra sự việc 2 công dân Việt Nam ngã xuống biển dẫn đến tử vong, du khách cần cẩn trọng.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp cho biết đã khẩn trương liên hệ và phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và trong nước, công ty du lịch để tìm hiểu vụ việc, tiến hành bảo hộ công dân và liên hệ với gia đình nạn nhân tại Việt Nam để thăm hỏi, động viên.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và trong nước, hướng dẫn các thủ tục liên quan và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Đảo Milos của Hy Lạp.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp lưu ý công dân đi du lịch Hy Lạp, tại thời điểm này có gió lớn, không nên đứng sát mép các vách núi, mạn thuyền, không ra biển khi có giông bão để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Cảnh sát biển Hy Lạp cho biết, 2 người thiệt mạng là du khách trên tàu du lịch. Người phụ nữ rơi xuống nước và người đàn ông có vẻ đã cố gắng cứu người phụ nữ nhưng bất thành. Sự việc xảy ra giữa lúc gió giật mạnh và cháy rừng, trong khi dịch vụ phà trên khắp Hy Lạp bị gián đoạn, ảnh hưởng đến hàng nghìn du khách.