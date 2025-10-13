Dư địa thị trường lớn, VinFast dự kiến phân phối 1,5 triệu xe máy điện

Các đại lý xe máy điện VinFast trên toàn quốc tin tưởng vào mục tiêu bán 1,5 triệu xe trong năm 2026, nhờ chính sách của hãng và nhiều sản phẩm mới được khách hàng tin dùng.

Mục tiêu phân phối 1,5 triệu xe máy điện trong năm 2026 được xem là bước đi táo bạo của VinFast, nhưng nhận được sự đồng thuận và kỳ vọng lớn từ nhà phân phối trên toàn quốc, nhờ thị trường giàu tiềm năng cùng chiến lược phát triển bền vững của hãng.

Mục tiêu thách thức nhưng khả thi

Anh Nguyễn Văn Quyền - chủ đầu tư 10 đại lý tại nhiều tỉnh thành miền Bắc, khẳng định mục tiêu 1,5 triệu xe/năm mà VinFast cùng 600 nhà phân phối cam kết tại "Hội nghị nhà phân phối xe máy điện" mới đây là khả thi.

Thị trường xe máy điện ngày càng mở rộng khi nhu cầu di chuyển “xanh” của người dân càng lớn.

“Thị trường hiện tại còn nhiều dư địa, đặc biệt khi người dân đang quan tâm hơn đến phương tiện xanh, tiết kiệm và phù hợp xu hướng mới. Với mạng lưới rộng khắp, chúng tôi tin tưởng có thể cùng VinFast đạt được mục tiêu này”, anh Quyền chia sẻ.

Đồng quan điểm, anh Lê Văn Đạt - đại diện VinFast Công Nghệ Xanh (TP.HCM) - cũng nhấn mạnh sự bùng nổ nhu cầu trong những năm tới là cơ sở để nhà phân phối tự tin. “Chính sách ủng hộ xe xanh của Chính phủ trong tương lai gần sẽ tạo điều kiện cho xe điện lên ngôi. Khách hàng quen dần với thói quen sạc pin nên việc tiêu thụ 1,5 triệu xe/năm là thách thức nhưng có thể làm được”, anh Đạt nhận định.

Không chỉ đặt niềm tin vào sản phẩm, các nhà phân phối còn đánh giá cao sự đồng hành sát sao của VinFast. Từ chính sách hỗ trợ bán hàng đến hậu mãi, tất cả được xem là nền tảng quan trọng giúp hệ thống đại lý yên tâm kinh doanh và gắn bó lâu dài.

“Chúng tôi tin tưởng VinFast không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng mà còn xây dựng hệ sinh thái dịch vụ, tạo niềm tin cho khách hàng. Đó là lý do hệ thống nhà phân phối hoàn toàn đồng lòng để hướng đến mục tiêu 1,5 triệu xe”, anh Quyền chia sẻ thêm.

Thị trường tiềm năng cùng sản phẩm đột phá

Theo đánh giá của các nhà phân phối, lý do tin tưởng vào mục tiêu trên còn đến từ đà tăng trưởng doanh số tích cực trong năm 2025.

Theo Motorcycles Data, lượng xe tiêu thụ đến hết tháng 8 tại thị trường Việt Nam đạt 2,08 triệu, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhu cầu của người dân về xe máy điện tăng trưởng cao nhất: Các dòng xe máy điện không cần bằng lái tăng 89% doanh số; trong khi xe máy điện tương đương xe xăng 50 cc trở lên tăng đến 197%. Đây cũng là xu hướng được nhà phân phối xe máy điện VinFast tin tưởng sẽ giúp doanh số tăng trong thời gian tới.

Với ưu đãi về giá và chính sách hậu mãi cũng như sự đổi mới của sản phẩm, xe máy điện Vinfast được nhiều người dân quan tâm và sử dụng.

“Toàn hệ thống của chúng tôi đang bán 700 xe/tháng. Chúng tôi đặt mục tiêu gấp đôi vào năm sau và đã có kế hoạch kinh doanh để đạt được con số này”, anh Quyền chia sẻ về kế hoạch sắp tới.

Yếu tố then chốt giúp nhà phân phối tin tưởng vào triển vọng này là danh mục sản phẩm đa dạng. Các mẫu xe thế hệ mới như Evo Grand, Vero X, Feliz, Feliz Lite đều được trang bị một pin cố định và một pin có thể tháo rời - khía cạnh cải tiến được người tiêu dùng đánh giá cao.

“Các mẫu xe tháo pin rời phù hợp người mua xe điện để thay xe máy xăng hay các tài xế công nghệ. Có những người mua 2 pin rời gồm một pin để lắp trong xe, kèm một pin để sạc ở nhà. Cứ mỗi lần về nhà, viên pin còn lại đã sẵn sàng để họ tiếp tục lên đường”, anh Quyền chia sẻ.

Từ tập khách hàng của mình, anh Đạt nhận định tài xế đang chạy Xanh SM rất quan tâm đến dòng xe tháo rời pin và sẵn sàng đổi sang dòng xe mới này. Đây cũng là lý do anh dự đoán doanh số xe mới sẽ tăng mạnh vào năm sau.

Bên cạnh đó, hãng đang có kế hoạch triển khai dòng xe đổi pin như Evo Max, Feliz Max… và phát triển hệ thống 150.000 tủ đổi pin trên toàn quốc. Dòng xe này cũng được đánh giá là lựa chọn hợp lý cho người không có điều kiện sạc xe ở nơi sinh sống, hoặc có nhu cầu di chuyển lớn và liên tục.

Theo nhiều chủ đầu tư, đây là kết quả của việc VinFast liên tục lắng nghe phản hồi của thị trường và nâng cấp, cải tiến sản phẩm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng. Chính sự nhạy bén này là điểm cộng lớn, củng cố niềm tin để hệ thống nhà phân phối gắn bó lâu dài.

“Nhờ chất lượng tốt, khách hàng ngày càng ấn tượng và có trải nghiệm tốt trong quá trình sử dụng. Theo thời gian, chính những người dùng cũ lan tỏa điều này và tư vấn cho bạn bè, người thân mua xe máy điện VinFast”, anh Quyền nói thêm.