VinFast tiếp tục triển khai 'Ngày hội thu xăng đổi điện' tại 3 miền

Tiếp nối hành trình phủ sóng toàn quốc, sự kiện “Ngày hội thu xăng đổi điện” đã đến Tuyên Quang, Khánh Hòa và TP.HCM vào cuối tháng 9, thu hút đông đảo khách hàng trải nghiệm.

Trong 2 ngày 27/9-28/9, chuỗi sự kiện “Ngày hội thu xăng đổi điện - Vì Việt Nam xanh” tiếp tục ghi dấu ấn khi đồng loạt diễn ra tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (Tuyên Quang), sân bóng Thanh niên (Khánh Hòa) và nhà thi đấu đa năng Vũng Tàu (TP.HCM). Đây là những điểm dừng chân mới trong hành trình phủ sóng toàn quốc, mang đến cơ hội cho hàng nghìn khách hàng trải nghiệm sản phẩm, đổi xe xăng lấy xe điện và tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Các dòng ôtô và xe máy điện VinFast được trưng bày tại các điểm cầu, bao gồm cả những mẫu xe mới.

Tại cả 3 địa điểm, khu vực trưng bày trở thành tâm điểm với dải sản phẩm ôtô điện VinFast, gồm VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 và mẫu MPV Limo Green. Ở khu vực xe máy điện, khách hàng có thể trực tiếp tìm hiểu các dòng xe hiện có. Đặc biệt, 2 mẫu xe mới Feliz và Evo Grand cũng được trưng bày ở một số điểm cầu. Với thiết kế 2 pin với 1 pin có thể tháo rời, các dòng xe này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách hàng.

“Tôi thường xuyên di chuyển chở hàng nên rất quan tâm đến dòng Feliz mới. Với quãng đường lên tới hơn 260 km mỗi lần sạc, tôi hoàn toàn yên tâm sử dụng phục vụ công việc mà không phải lo lắng nhiều về thời gian sạc pin”, anh Nguyễn Văn Hải (34 tuổi, sinh sống ở TP.HCM) chia sẻ.

Khách hàng có cơ hội trực tiếp lái thử các dòng ôtô, xe máy điện VinFast.

Người tham dự sự kiện được trực tiếp cầm lái các mẫu ôtô điện và xe máy điện VinFast, từ đó cảm nhận sự êm ái, khả năng tăng tốc và tính tiện ích vượt trội. Nhiều khách hàng còn bất ngờ khi được nhận quà tặng ngay sau khi hoàn thành trải nghiệm lái thử.

Không dừng lại ở trải nghiệm sản phẩm, sự kiện còn mang đến dịch vụ thẩm định và thu mua xe cũ ngay tại chỗ. Người dùng có thể mang xe xăng đến định giá, sau đó bù thêm phần chênh lệch để mua xe điện mới. Đặc biệt, với loạt chính sách ưu đãi mạnh tay cho cả ôtô và xe máy điện, rất nhiều người dân các địa phương đã tranh thủ cơ hội chuyển đổi xanh vừa nhanh gọn, vừa tối ưu chi phí.

Kỹ thuật viên kiểm tra tình trạng xe xăng cũ của khách hàng để thẩm định giá.

Tại Tuyên Quang, anh Trần Minh Quân, khách hàng vừa đổi chiếc xe xăng cũ để đặt mua ôtô điện VF 8, đánh giá thủ tục định giá xe cũ tại chỗ rất nhanh gọn. Mua xe mới, anh được áp dụng chương trình giảm 4% giá niêm yết, ưu đãi thêm 70 triệu đồng vì đổi từ xe xăng sang xe điện. Đặc biệt, anh còn được miễn phí sạc đến 30/6/2027.

Với người dùng chưa chuẩn bị đủ tài chính, VinFast cũng triển khai chính sách trả góp lên tới 80% giá trị xe, với mức ưu đãi lãi suất tới 3% so với thị trường trong 3 năm đầu.

VF 3 được nhiều khách hàng quan tâm nhờ chính sách trả góp hấp dẫn.

Chị Phạm Thị Hồng, giáo viên trung học tại Khánh Hòa, quyết định lấy VF 3 dưới hình thức trả góp để tranh thủ ưu đãi này. “Xe nhỏ gọn, phù hợp di chuyển trong thành phố. Thêm ưu đãi giảm giá và miễn phí sạc nên tôi quyết định đặt cọc ngay tại sự kiện”, chị Hồng cho biết.

Người mua xe máy điện cũng nhận được nhiều hỗ trợ tài chính từ hãng xe Việt. Cụ thể, chủ xe được hỗ trợ 10% giá trị xe và 100% lệ phí trước bạ. Khách hàng sử dụng hình thức trả góp có thể vay tới 80% giá trị xe (90% nếu là tài xế dịch vụ đăng ký Xanh SM Platform). Người đặt cọc tại sự kiện còn được tặng thêm đến 1 triệu đồng và nhiều phần quà khác. VinFast cũng miễn phí sạc cho xe máy điện đến ngày 31/5/2027 - lợi thế lớn cho người dùng di chuyển nhiều như shipper, tài xế dịch vụ.

Ngoài hoạt động lái thử, thu mua đổi xe, khách hàng có thể trải nghiệm dịch vụ bảo dưỡng nhanh bao gồm thay nước làm mát, dầu phanh và nước rửa kính tại sự kiện giúp khách hàng tiết kiệm thời gian.

Cuộc thi Kahoot! tìm hiểu kiến thức về VinFast thu hút nhiều người dân tham dự.

Không khí sự kiện thêm phần hào hứng nhờ chương trình bốc thăm trúng thưởng dành cho khách hàng đặt cọc ôtô, với giải thưởng lớn là xe máy điện Evo Neo và máy lọc không khí. Ngoài ra, cuộc thi Kahoot! tìm hiểu kiến thức về VinFast cũng được tổ chức tại mỗi điểm, mang đến cơ hội nhận xe máy điện Motio cùng bình giữ nhiệt VinFast.

Chuỗi sự kiện “Ngày hội thu xăng đổi điện - Vì Việt Nam xanh” tại 3 địa phương đã thu hút hàng nghìn khách hàng, ghi nhận nhiều đơn hàng mới và thu hồi lượng lớn xe xăng cũ. Không dừng ở ưu đãi và trải nghiệm, sự kiện còn khẳng định xe điện đang trở thành lựa chọn thiết thực. Trong những tháng tiếp theo, chương trình sẽ tiếp tục được lan tỏa tới nhiều tỉnh, thành phố tại 3 miền, mang tới cơ hội chuyển đổi xanh dễ dàng cho người dân cả nước.