'Ngày hội thu xăng đổi điện' đến Ninh Bình, Nghệ An, Đắk Lắk

Diễn ra vào hai ngày 16-17/8, chuỗi sự kiện "Ngày hội thu xăng đổi điện - Vì Việt Nam xanh" tại 3 tỉnh Ninh Bình, Nghệ An và Đắk Lắk là cơ hội để người dùng chuyển đổi xanh.

Ngày 16-17/8, sự kiện "Ngày hội thu xăng đổi điện - vì Việt Nam xanh" sẽ diễn ra đồng thời tại Ninh Bình (Quảng trường Khách sạn Nam Cường, phường Nam Định), Đắk Lắk (Quảng trường 10/3), Nghệ An (Quảng trường Hồ Chí Minh).

Tại sự kiện, người dùng sẽ được hòa mình vào không gian trưng bày đậm chất "xanh", hội tụ đầy đủ các dòng ôtô điện đình đám của VinFast, bao gồm VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9. Tại Ninh Bình, sự kiện còn có sự góp mặt của các dòng xe máy điện VinFast.

VinFast mang “Ngày hội thu xăng đổi điện” đến Ninh Bình, Nghệ An và Đắk Lắk, tạo cơ hội trải nghiệm và sở hữu xe điện dễ dàng hơn bao giờ hết.

Người tham dự có thể trực tiếp cảm nhận khả năng vận hành êm ái, mạnh mẽ và tiện nghi của các dòng xe điện VinFast qua trải nghiệm lái thử. Không chỉ vậy, người dùng sẽ được tư vấn chuyên sâu về dải sản phẩm, cũng như chính sách ưu đãi cùng các gói tài chính trả góp linh hoạt hiện hành, giúp người dân dễ dàng đưa ra quyết định sở hữu xe điện.

Khi mang xe xăng đến sự kiện, khách hàng được thẩm định, định giá xe miễn phí bởi các kỹ thuật viên từ Green Future (GF) và đối tác để đổi sang xe điện.

Đặc biệt, tại sự kiện còn có các buổi biểu diễn ca nhạc, talkshow "Ngày hội bác tài ôtô", cùng nhiều trò chơi tương tác hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi. Khách tham dự có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị từ VinFast.

Là một trong những dòng xe ăn khách của VinFast và đứng đầu phân khúc B-SUV, phiên bản ngoại hình độc đáo của VF 6 sẽ được trưng bày tại sự kiện. Cùng đó là những hoạt động tương tác hướng tới tập khách hàng trẻ cá nhân hoặc gia đình thường xuyên “đi trốn” dịp cuối tuần.

Ngay trước thềm sự kiện, không khí háo hức đã lan tỏa khắp các tỉnh, thành phố. Nhiều người dân bày tỏ mong muốn được trực tiếp trải nghiệm và chuyển đổi sang xe điện với những lợi ích vượt trội.

“Gia đình tôi đang có ý định đổi cả xe máy và ôtô sang điện để tiết kiệm chi phí. Rất mừng vì VinFast mang sự kiện này về Ninh Bình. Tôi đang muốn lái thử VF 6, ngoài ra cũng xem thêm chiếc Motio cho con gái vì thấy giá tốt", chị Thu Hà (phường Nam Định, Ninh Bình) chia sẻ.

Anh Minh Đức, chủ một quán cà phê tại Nghệ An cũng dự định tới sự kiện để tìm hiểu kỹ về khả năng vận hành của xe điện. Anh cho biết đang quan tâm tới các mẫu SUV lớn như VF 8 và VF 9.

Anh tính toán, nếu đổi từ chiếc xe xăng sang VF 9, anh có thể nhận được khoản ưu đãi lên tới 168 triệu đồng, bao gồm mức giảm 4% trực tiếp vào giá bán và ưu đãi 100 triệu đồng khi chuyển đổi xanh từ VinFast.

Chuỗi sự kiện “Ngày hội thu xăng đổi điện” của VinFast giúp người dân 3 tỉnh tiếp cận hệ sinh thái xe điện và nhận ưu đãi chuyển đổi xanh hấp dẫn.

"Tôi thường xuyên phải di chuyển giữa các tỉnh, chi phí xăng xe là một khoản khá lớn. Khi biết VinFast mang sự kiện này về Nghệ An, tôi rất quan tâm, bởi xe điện đang được miễn phí sạc đến giữa 2027 nên sẽ tiết kiệm được nhiều tiền. Ngoài ra, trang bị, tiện nghi trên xe điện của VinFast nổi bật các mẫu xe cùng phân khúc nên thấy đáng đồng tiền hơn", anh giải thích.

Theo giới quan sát, chuỗi sự kiện "Ngày hội thu xăng đổi điện - vì Việt Nam xanh" là cơ hội thiết thực để khách hàng tiếp cận trực tiếp các sản phẩm xe điện VinFast và tối ưu chi phí sở hữu, vận hành xe. Trong tháng 8, chương trình sẽ tiếp tục ghé thăm nhiều tỉnh, thành phố khác như Phú Thọ, An Giang, Quảng Ngãi, Cần Thơ…