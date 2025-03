Du khách Anh chết cháy tại đảo 'thiên đường' Thái Lan

Một nữ du khách quốc tịch Anh được phát hiện đã tử vong trên chiếc thuyền lặn ngoài khơi đảo Koh Tao (Thái Lan), sau vụ cháy hôm Chủ nhật (16/3), theo Bangkok Post.

Khói bốc lên từ thuyền David Johne ngày 16/3. Ảnh: Supapong Chaolan.

Nạn nhân trong vụ cháy thuyền hôm 16/3 được xác định là Alexandra Clarke, 26 tuổi. Sự việc xảy ra vào lúc 10h trên tàu lặn David Johne, theo Thiếu tướng Sermphan Sirikhong, cảnh sát trưởng tỉnh Surat Thani.

Vào thời điểm bốc cháy, có khoảng 22 người trên thuyền bao gồm khách du lịch, hướng dẫn viên và thủy thủ đoàn.

Bangkok Post đưa tin tàu bắt đầu hải trình từ Koh Tao đến Southwest Pinnacle, một địa điểm lặn nổi tiếng ngoài khơi cách hòn đảo nghỉ mát khoảng 9 km, tầm 20 phút di chuyển.

Thiếu tướng Pol Sermphan cho biết nữ du khách người Anh xấu số mất tích trong lúc các hành khách trên thuyền đang di chuyển sang tàu khác.

Thi thể của cô được tìm thấy khi ngọn lửa được dập tắt sau đó. Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy Alexandra đi vệ sinh ngay trước khi ngọn lửa bùng phát, chỉ vài phút trước khi tín hiệu cấp cứu được gửi vào lúc 9h25 sáng (giờ địa phương).

Ông Pol thông tin thêm nguồn cơn đám cháy xuất phát từ một thành viên phi hành đoàn được xác định là Tae, 48 tuổi, khi người này đang đổ đầy bình khí để thợ lặn sử dụng.

Trước đó, Koh Tao của Thái Lan còn được gọi là đảo "chết chóc" bởi nhiều cái chết khó hiểu liên quan đến du khách nước ngoài. Dù chính quyền địa phương phản ứng với tên gọi này, một số tờ báo như Samui Times, The Sun, AsiaOne, The Nation... vẫn dùng.

Tháng 4/2024, tờ Daily Mail phơi bày mặt tối của đảo Koh Tao khi sản xuất một bài viết với tựa đề The curse of 'Death Island': How Thai holiday paradise of Koh Tao became a nightmarish hub of murder, suspicious deaths and rape (tạm dịch: Lời nguyền của 'đảo chết chóc': Cách Koh Tao từ hòn đảo nghỉ dưỡng thành điểm đến ác mộng với những cái chết và vụ hiếp dâm đáng ngờ).

Bài viết liệt kê 11 vụ mất tích bí ẩn hoặc chết của du khách nước ngoài từ năm 2014 đến 2024.

Năm 2017, tờ Independent nghi ngờ đảo Koh Tao có liên quan đến mafia.

Đảo Koh Tao nằm ở bờ tây vịnh Thái Lan. Nền kinh tế của đảo chủ yếu dựa vào hoạt động du lịch, trong đó dịch vụ lặn biển ngắm san hô chiếm đa số. Mỗi năm, địa phương đón khoảng 300.000-500.000 lượt khách.