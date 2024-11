Du khách đổ xô đi xem chú hổ có khuôn mặt ngốc nghếch ở Thái Lan

"Động vật có vú có xu hướng thiên về những cá thể có đặc điểm giống trẻ sơ sinh: đầu to, mắt to so với đầu, các đặc điểm tròn trịa và thường có dáng đi vụng về", ông Barash giải thích. Những đặc điểm này được mặc định là dễ thương và khiến con người tự động nảy sinh cảm giác yêu thương, muốn bảo vệ. Ảnh: Reuters.