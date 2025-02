Du khách Nga mất mạng vì thò người ra khỏi tàu đang chạy để selfie

Theo trang tin tức Daily Mirror của Sri Lanka, Olga Perminova (53 tuổi) có mặt trên chuyến tàu nổi tiếng Podi Menike, chạy tuyến đường dài 300 km ngắm cảnh giữa Colombo Fort và Badulla. Bà bị va vào một tảng đá, rơi khỏi tàu và bị thương nặng, cảnh sát địa phương thông tin.

Bức ảnh Perminova chụp ngay trước thảm kịch cho thấy bà mặc chiếc váy màu hồng và treo mình trên bậc lên xuống của tàu. Sau khi rơi xuống, bà được cấp cứu khẩn cấp nhưng đã tử vong tại bệnh viện do chấn thương nặng ở đầu.

Perminova đang đi du lịch cùng một nhóm du khách Nga. Các thủ tục đang được tiến hành để đưa thi thể nạn nhân về nước.

Theo nhiều trang tin tức của Anh, Perminova quê ở Saratov, tây nam nước Nga và làm việc cho một công ty an ninh ở Moscow.

Cái chết của Perminova xảy ra sau khi 2 phụ nữ tử vong trên đường ray xe lửa tại ga Anuradhapura New Town ở miền bắc Sri Lanka tháng 12/2024. Họ bị tàu hỏa đâm trúng khi đang chụp ảnh tự sướng trên đường ray xe lửa.

Hai nạn nhân xấu số là thành viên của một nhóm đang tham dự giải đấu taekwondo vào thời điểm đó. Một nạn nhân là sinh viên 18 tuổi, người còn lại là phụ huynh 37 tuổi của một học sinh trong đoàn, theo báo cáo của Daily Mirror.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.