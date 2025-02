Elon Musk lên tiếng trước tin đồn bị nữ KOL gài bẫy để sinh con

Trong khi không chịu trả lời email từ Ashley St. Clair, Elon Musk lại liên tục bày tỏ thái độ với các bài cáo buộc nữ nhà văn này lên kế hoạch gài bẫy ông để sinh con.

Elon Musk nhà văn 26 tuổi gặp nhau vào năm 2023. Ảnh: X, @stclairashley.

Vụ việc Ashley St. Clair, nữ nhà văn 26 tuổi, tuyên bố sinh đứa con thứ 13 cho tỷ phú Elon Musk (53 tuổi) trở thành tin tức chấn động suốt hơn một tuần qua.

Musk không phản hồi những email từ đội ngũ của Ashley nhưng lại hai lần tỏ thái độ rõ ràng trước bài đăng của tài khoản khác trên X (mạng xã hội thuộc sở hữu của ông), trong đó cáo buộc nữ nhà văn đã cố tình gài bẫy để sinh con cho ông.

Cụ thể, Isabella Moody, một người có sức ảnh hưởng, đã tung ảnh chụp tin nhắn riêng tư được cho là giữa mình và Ashley từ giữa tháng 5/2023, New York Post đưa tin.

"Tôi không định đăng những thứ này, nhưng giờ thì @stclairashley (tài khoản X của Ashley) đã tiết lộ tin nhắn của cô ấy với @elonmusk (tài khoản X của Musk) sau khi nói dối và nói rằng 'muốn riêng tư'. Đây là bằng chứng thêm cho thấy Ashely đã lên kế hoạch bẫy Elon", Moody viết.

"Cô ấy không quan tâm đến 'quyền riêng tư'. Cô ấy đã lên kế hoạch quyến rũ ông ấy bằng chính lời thú nhận của mình, giờ cô ấy đang tiết lộ tin nhắn của anh ấy", Moody nói thêm.

Trong ảnh chụp tin nhắn, tài khoản được cho là Ashley viết: "Elon đã follow (bấm theo dõi) tôi. Tôi cần có con với anh ấy".

Đáp lại bài đăng của Moody, Musk đã tweet: "Whoa". Phản ứng ngạc nhiên của ông nhận về gần 20.000 lượt thích.

Trả lời một bài đăng khác của Influencer tên Laura Loomer, cũng cho rằng Ashley đã dụ dỗ ông để sinh con, Musk viết: "Yikes" (từ dùng để bày tỏ thái độ sợ hãi và kinh ngạc).

Ashley đã đâm đơn kiện khi Musk không thừa nhận có con chung với cô. Ảnh: @stclairashley.

Những diễn biến trong sự việc giữa nhà văn 26 tuổi và ông trùm công nghệ Mỹ trở thành chủ đề nóng được quan tâm.

Ngày 21/2, Ashley St. Clair gửi đơn kiến nghị lên Tòa án Tối cao quận Manhattan (New York, Mỹ), yêu cầu chính thức được công nhận việc có con chung với tỷ phú Elon Musk.

Trong đơn, St. Clair tuyên bố cô đã thụ thai đứa trẻ trong chuyến đi đến St. Barths vào tháng 1/2024, kèm theo bức ảnh được cho là chụp Musk với đứa con chung. Cô đề nghị tòa án yêu cầu Elon Musk phải xét nghiệm ADN để xác nhận ông có phải cha của đứa bé hay không.

Là một phần của vụ kiện về quyền làm cha, St. Clair đã nộp một số bằng chứng bao gồm ảnh chụp các cuộc trao đổi tin nhắn với cô và liên hệ được lưu tên "EM", người mà cô khẳng định là nhà sáng lập Tesla.

"Tất cả ổn chứ?", EM hỏi. "Thằng bé hoàn hảo", St. Clair đáp lại.

"Anh mong được gặp em và thằng bé vào cuối tuần này. Ngủ đi để sớm hồi phục", EM nhắn thêm.

Trong một cuộc trao đổi khác, EM than thở rằng mình nhận được "những lời đe dọa chết người hàng ngày". St. Clair trả lời: "Đó là lý do em vẫn để trống tên bố khi làm giấy khai sinh cho con đấy, E". Cô cũng lý giải rằng đó là lý do con trai mang họ cô.

Trong một tin nhắn tán tỉnh khác, EM viết: "Anh muốn làm em có thai lần nữa", sau khi St. Clair gửi một bức ảnh của cô cho người này.

Bức ảnh cuối cùng cho thấy St. Clair gửi một tin nhắn dài cho EM, yêu cầu gặp mặt trực tiếp do những vấn đề trong giao tiếp. "Ừm, được thôi", EM trả lời, rồi nói thêm: "Anh phải tạo ra một đội quân trẻ con".