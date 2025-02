Hé lộ ảnh của Elon Musk và đứa con thứ 13

Ashley St. Clair, người tuyên bố có con chung với Elon Musk, gửi đơn lên tòa yêu cầu được công nhận thông tin này. Trong hồ sơ, cô tiết lộ bức ảnh vị tỷ phú chụp với con trai.

Bức ảnh được cho Elon Musk chụp cùng đứa con chung với Ashley St. Clair. Ảnh: Tòa án New York.

Ngày 21/2, Ashley St. Clair gửi đơn kiến nghị lên Tòa án Tối cao quận Manhattan (New York, Mỹ), yêu cầu chính thức được công nhận việc có con chung với tỷ phú Elon Musk.

Trong đơn, St. Clair tuyên bố cô đã thụ thai đứa trẻ trong chuyến đi đến St. Barths vào tháng 1/2024. Cô đề nghị tòa án yêu cầu Elon Musk phải xét nghiệm ADN để xác nhận ông có phải cha của đứa bé hay không.

Chủ sở hữu của X vẫn chưa công khai thừa nhận đứa con thứ 13 của mình, theo The New York Post.

Hồ sơ nữ KOL gửi đến tòa án bao gồm bức ảnh Elon Musk bế một đứa trẻ sơ sinh và những tin nhắn tán tỉnh ông và St. Clair gửi cho nhau.

Cô gái 26 tuổi cũng tuyên bố rằng Musk đã không có mặt khi đứa trẻ chào đời và chỉ gặp con 3 lần - hai lần ở Manhattan, nơi cô sống, và một lần ở Texas. Cô cũng cho biết vị tỷ phú chưa bao giờ yêu cầu được gặp hay yêu cầu cung cấp ảnh đứa bé. St. Clair muốn được một mình toàn quyền nuôi con.

Trong một bức ảnh chụp đoạn tin nhắn do St. Clair công bố, cô gửi bức hình chụp cùng đứa con trai mới sinh cho một người được lưu tên là "EM".

Bức ảnh chụp chung giữa Elon Musk và KOL 26 tuổi vào năm 2023. Ảnh: @stclairashley/X.

"Tất cả ổn chứ?", EM hỏi. "Thằng bé hoàn hảo", St. Clair đáp lại.

"Anh mong được gặp em và thằng bé vào cuối tuần này. Ngủ đi để sớm hồi phục", EM nhắn thêm.

Trong một cuộc trao đổi khác, EM than thở rằng mình nhận được "những lời đe dọa chết người hàng ngày". St. Clair trả lời: "Đó là lý do em vẫn để trống tên bố khi làm giấy khai sinh cho con đấy, E". Cô cũng lý giải rằng đó là lý do con trai mang họ cô.

Trong một tin nhắn tán tỉnh khác, EM viết: "Anh muốn làm em có thai lần nữa", sau khi St. Clair gửi một bức ảnh của cô cho người này.

Bức ảnh cuối cùng cho thấy St. Clair gửi một tin nhắn dài cho EM, yêu cầu gặp mặt trực tiếp do những vấn đề trong giao tiếp. "Ừm, được thôi", EM trả lời, rồi nói thêm: "Anh phải tạo ra một đội quân trẻ con".

Ashley St. Clair (26 tuổi) tuyên bố có con với Elon Musk hôm 14/2, hiện đứa bé 5 tháng tuổi. Ngày hôm sau, cô chỉ trích Musk vì từ chối "công khai thừa nhận" vai trò làm cha của con mình. Cô cho biết từng không tiết lộ thông tin có con với vị tỷ phú để bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn cho con mình, song hiện bị nhiều tờ báo lá cải làm phiền.

Đến hôm 16/2, Elon Musk lần đầu có phản ứng sau khi thông tin có con thứ 13 với St. Clair. Cụ thể, một tài khoản đồn rằng: "St. Clair đã âm mưu suốt nửa thập kỷ để dụ dỗ Elon Musk". Trên tài khoản X của mình, Musk lập tức bày tỏ cảm xúc kinh ngạc bằng dòng cảm xúc "Whoa".