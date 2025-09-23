Du khách phải trả phí tham quan vịnh Nha Trang từ 25/9

Từ ngày 25/9, du khách phải trả phí 3.000-40.000 đồng tham quan các tuyến đảo thuộc vịnh Nha Trang. Các phân khu được bảo vệ nghiêm ngặt không thuộc phạm vi thu phí.

Thành viên Ban quản lý vịnh Nha Trang kiẻm tra, giám sát rạn san hô ở hòn Mun ngày 22/5. Ảnh: BQLVNT.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết từ ngày 25/9 đơn vị tổ chức thu phí tham quan nhằm tăng nguồn lực cho công tác quản lý, bảo tồn hệ sinh thái vịnh.

Việc thu phí được thực hiện trực tiếp tại các cảng, bến thủy nội địa do Ban Quản lý vịnh Nha Trang quản lý hoặc do các đơn vị khác thu hộ tại các cảng, bến thủy nội địa khác trong khu vực vịnh Nha Trang

Theo đó, mức phí 3.000-40.000 đồng mỗi lượt tùy tuyến đảo, áp dụng thống nhất với du khách Việt Nam và nước ngoài đi tham quan, du lịch di chuyển bằng phương tiện thủy nội địa trên những vùng biển, đảo nằm trong ranh giới vịnh Nha Trang (ngoài phân khu bảo vệ nghiêm ngặt).

Cụ thể:

Bến thủy nội địa: 3.000 đồng/người/lượt.

Đảo Hòn Miễu: 3.000 đồng/lượt/trẻ em - 6.000 đồng/lượt/người lớn.

Đảo Hòn Tằm: 4.000 đồng/lượt/trẻ em - 8.000 đồng/lượt/người lớn.

Đảo Hòn Tre (Vinpearl): 4.000 đồng/lượt/trẻ em - 8.000 đồng/lượt/người lớn.

Đảo Hòn Một: 4.000 đồng/lượt/trẻ em - 8.000 đồng/lượt/người lớn.

Đảo Hòn Mun 5.000 đồng/lượt/trẻ em - 10.000 đồng/lượt/người lớn.

Tổng hợp các tuyến: 20.000 đồng/lượt/trẻ em - 40.000 đồng/lượt/người lớn.

Dịch vụ lặn ngắm san hô ở đảo Hòn Mun, năm 2022. Ảnh: Xuân Hoát.

Trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), người có công với cách mạng và người dân có hộ khẩu thường trú tại Khánh Hòa được miễn phí vé. Trẻ từ 6 đến dưới 16 tuổi, học sinh, sinh viên và người thuộc hộ nghèo được giảm 50%.

Theo quy định, Ban Quản lý vịnh Nha Trang sẽ giữ lại 80% tổng số tiền thu được để phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và tôn tạo cảnh quan. 20% còn lại được nộp vào ngân sách nhà nước.

Việc thu phí nhằm tăng nguồn lực bảo vệ hệ sinh thái vịnh, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, hướng tới phát triển bền vững.

Vịnh Nha Trang rộng gần 25 ha, là vịnh lớn thứ 2 của tỉnh Khánh Hòa, sau vịnh Vân Phong. Có 19 đảo nằm trong vịnh, trong đó đảo lớn nhất là Hòn Tre và nhỏ nhất là Hòn Nọc.

Đầu tháng 9, san hô gãy, cá chết la liệt ở Hòn Bạc. Qua kiểm tra, đoàn công tác chưa xác định dấu hiệu khai thác thủy sản bằng phương pháp hủy diệt chất nổ.