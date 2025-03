Du lịch Thái 'chịu đòn' sau động đất

Trận động đất ngày 28/3 tạo ra cú sốc lớn đối với ngành du lịch Thái Lan, khiến lượng khách quốc tế dự kiến giảm mạnh trong những tuần tới.

Lực lượng cứu hộ làm việc với chó nghiệp vụ K9 tại hiện trường một tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh ở Bangkok, Thái Lan ngày 30/3. Ảnh: Reuters.

Thảm họa động đất ngày 28/3 (với tâm chấn ở Myanmar) dự kiến gây tổn hại đến lượng khách du lịch đến Thái Lan trong những tuần tới. Chính quyền cho rằng đây là đòn giáng mới nhất vào ngành du lịch xứ Chùa Vàng vốn đang lao đao vì lượng khách Trung Quốc giảm sút sau vụ Vương Tinh, theo Bangkok Post.

Hiệp hội Khách sạn Thái Lan nhận định lượng khách du lịch quốc tế dự kiến giảm 10-15% hoặc thậm chí nhiều hơn trong 2 tuần tới khi trận động đất 7,7 độ làm rung chuyển các tòa nhà ở Bangkok và các điểm du lịch nổi tiếng khác của Thái Lan.

Khoảng 10% khách du lịch nước ngoài đã trả phòng sớm sau trận động đất, Thienprasit Chaiyapatranun, Chủ tịch hiệp hội, trích dẫn từ cuộc khảo sát ngay sau khi vụ việc xảy ra.

"Ngành du lịch dự kiến ​​chịu tác động ngắn hạn do lo ngại về an toàn", ông Thienprasit nhận định.

Ngay cả tác động ngắn hạn đến lượng khách du lịch, nền kinh tế chung của Thái Lan cũng sẽ bị tổn hại - nơi ngành công nghiệp du lịch là 1 trong 5 lực lượng lao động chính của đất nước và chiếm khoảng 13% tổng sản phẩm quốc nội.

Từ đầu năm 2025, Thái Lan đặt cược vào hiệu suất du lịch được cải thiện để thúc đẩy tăng trưởng lên 3%, khi vấn đề xuất khẩu hàng hóa đang phải đối mặt với nhiều trở ngại từ thuế quan thương mại của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Người dân, du khách tháo chạy khỏi một trung tâm mua sắm ở Bangkok (Thái Lan) sau khi ảnh hưởng từ trận động đất ở Myanmar ngày 28/3. Ảnh: Athit Perawongmetha/Reuters.

Ngay sau khi trận động đất xảy ra, chính quyền Thái Lan lập tức lên tiếng trấn an du khách nước ngoài. Sorawong Thienthong, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao, cho biết khách du lịch đang ở Thái Lan thời điểm này đã an toàn, đồng thời chính phủ ra lệnh kiểm tra an toàn tại các khách sạn và điểm tham quan du lịch nổi tiếng.

Trước đó, vào thời điểm chịu ảnh hưởng từ trận động đất 7,7 độ tại Myanmar, các tòa nhà trên khắp Bangkok rung chuyển dữ dội, dẫn đến việc di tản hàng loạt và đình chỉ giao thông công cộng trong một ngày.

Thành phố này hầu như không bị ảnh hưởng, song có một tòa nhà cao tầng đang được xây dựng ở Bangkok bị sập dổ khiến 10 công nhân thiệt mạng, hàng chục người mắc kẹt trong đống đổ nát.

Trong khi Thái Lan ghi nhận lượng khách du lịch giảm rõ rệt do lo ngại về vấn đề an toàn từ những tháng đầu năm 2025, hàng loạt vụ buôn người cấp cao đến các trung tâm lừa đảo ở Myanmar qua Thái Lan đã khiến thị trường du khách Trung Quốc tránh xa quốc gia Đông Nam Á này.

Thái Lan lo ngại ảnh hưởng từ trận động đất tại Myanmar sẽ giáng đòn nặng nề vào ngành du lịch Thái Lan vốn đang lao đao vì suy giảm khách Trung Quốc. Ảnh: Maksim Romashkin, Javon Swaby, Kirandeep Singh Walia, Raymond Aquila/Pexels.

Ông Thienprasit, đại diện tập đoàn khách sạn, cho biết lượng đặt phòng khách sạn trong lễ hội té nước Songkran vào tháng tới không cao bằng hai năm trước và những lo ngại về an toàn sau trận động đất có thể làm giảm thêm lòng tin của du khách nước ngoài.