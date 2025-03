Du lịch Thái Lan lại rộn ràng sau vụ Vương Tinh

Thống kê cho thấy lượng khách Nga đến Phuket rất đông đảo, trong khi khách Trung chỉ "nhỏ giọt" từ sau bê bối buôn người gây rúng động hồi tháng 2.

Du khách cưỡi voi bên bãi biển ở Phuket. Ảnh: @kkkatkkk.

Dù lượng du khách Trung Quốc bay thẳng đến Phuket (Thái Lan) giảm mạnh sau vụ diễn viên Vương Tinh bị lừa vào đường dây buồn người, các khách sạn trên hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng này vẫn ghi nhận lượng khách cao điểm với tỷ lệ lấp phòng 92% trong 2 tháng đầu năm, giá phòng trung bình tăng 15% lên 5.557 baht, theo Bangkok Post.

Ông Suksit Suvunditkul, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan chi nhánh phía Nam, cho biết phần lớn thị trường du lịch ở Phuket hiện nay phần lớn do người Nga chiếm lĩnh, đặc biệt là những người đến bằng chuyến bay thẳng.

Trong 15 ngày đầu tháng 3, hòn đảo này đón 72.379 du khách Nga đến bằng các chuyến bay thẳng, trong khi số lượng du khách Trung Quốc đến bằng các chuyến bay thẳng chỉ đạt 14.113.

Vào tháng 1, lượng khách Trung Quốc trực tiếp đến Phuket tăng 136% lên 114.729 lượt so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm mạnh 46% xuống còn 52.054 lượt khách vào tháng 2 do thị trường bị ảnh hưởng bởi lo ngại vấn đề an toàn.

Ông Suksit cho biết hiệu suất chung của khách sạn trên đảo trong mùa cao điểm đã cải thiện đáng kể so với năm 2024 và vượt qua kỷ lục vững chắc của năm 2019, chủ yếu nhờ vào khách châu Âu và khách đến từ các quốc gia châu Á khác.

Không chỉ các khách sạn năm sao đạt được tỷ lệ lấp đầy và giá phòng tốt như năm ngoái mà các khách sạn bốn sao cũng tăng giá.

Phuket là hòn đảo lớn nhất của Thái Lan, được mệnh danh là “thiên đường nghỉ dưỡng”, nổi bật với biển xanh, cát trắng, và cuộc sống sôi động trong đêm. Ảnh: Dee Onederer, Buwaneka Boralessa/Pexels.

Dự kiến tỷ lệ lấp phòng trung bình trong đầu tháng 4 sắp tới chỉ đạt 59% vì thị trường nước ngoài bắt đầu sụt giảm. Trong khi đó, tháng 4 sẽ diễn ra kỳ nghỉ lễ Songkran nên giá phòng trung bình sẽ tăng.

"Chúng tôi dự đoán thị trường sẽ ảm đạm hơn trong kỳ nghỉ lễ Songkran vì giá vé máy bay trong thời gian này vẫn đắt đỏ. Bản thân Phuket cũng không phải là điểm đến chính của khách du lịch địa phương, không giống như Krabi, nơi phòng khách sạn từ ngày 13-17/4 đã kín chỗ", ông cho biết.

Thanet Tantipiriyakit, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phuket, cho biết mặc dù điểm đến này có các mùa du lịch cao điểm nhưng cơ hội tăng trưởng bị hạn chế do sức chứa ít, đặc biệt là cơ sở hạ tầng.

Ông cho rằng tình trạng tắc nghẽn giao thông ở Phuket đang trở thành vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết. Đồng thời, đội quản lý và xử lý rác thải cũng phải vật lộn để ứng phó với nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng từ thị trường du lịch tăng trưởng.

Ngoài ra, số lượng phòng chung cư và biệt thự cho thuê trái phép thông qua các nền tảng trực tuyến cũng tăng vọt trong mùa cao điểm vừa qua. Hiện nay chỉ có 1.000 khách sạn được cấp phép cung cấp khoảng 100.000 phòng ở Phuket, nhưng số lượng phòng bất hợp pháp cao gấp 1,5 lần.