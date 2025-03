Du lịch trong kỳ nghỉ lễ, làm sao để tiết kiệm mà vẫn vui?

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến số như hiện tại, du khách toàn cầu đã và đang đặt yếu tố “chi phí hợp lý” lên hàng đầu khi đi du lịch.

“Báo cáo Triển vọng nhà nghỉ dưỡng” của Booking.com chỉ ra một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc quyết định đặt phòng chính là giá cả hợp lý, phải chăng (được 52% người tham gia khảo sát lựa chọn). Qua đó, cho thấy khách du lịch Việt Nam đặc biệt cân nhắc đến ngân sách bên cạnh sự thuận tiện, lịch trình và các hoạt động cần tham gia khi lên kế hoạch cho một chuyến đi.

Con số này cũng cho thấy đã qua rồi thời khách du lịch chỉ “chăm chăm” lựa chọn giá rẻ và tiết kiệm bằng mọi cách. Thay vào đó, họ muốn cân bằng giữa chi phí và giá trị nhận được, cũng không ngại bỏ ra nhiều tiền hơn nếu như đó là trải nghiệm du lịch độc đáo và xứng đáng.

Trong kỳ nghỉ lễ mùng Giỗ tổ Hùng Vương hay 30/4 - 1/5 sắp tới, chi phí du lịch được dự đoán sẽ tăng cao. Tri Thức - Znews gợi ý một số mẹo du lịch để tối ưu các khoản chi trong chuyến đi.

Thời điểm “vàng” để mua vé máy bay

Giá vé máy bay không cố định mà thay đổi liên tục theo thuật toán định giá dựa trên cung - cầu theo thời gian thực của các hãng hàng không. Do đó, để tìm thời điểm vé rẻ nhất không dễ.

Tuy nhiên, theo dữ liệu từ trang Dollar Flight Club chuyên các ưu đãi vé máy bay, thời điểm lý tưởng để đặt trước cho các chuyến bay nội địa là 28 ngày, có thể giúp người mua tiết kiệm lên đến 24% giá vé so với thời điểm đặt sát ngày bay. Đối với các chuyến bay quốc tế, đặt vé trước 60 ngày sẽ giúp tiết kiệm đến 10%.



Kết hợp nhiều chặng bay có giá vé hợp lý

Thay vì mua vé từ một hãng hàng không duy nhất cho toàn bộ hành trình, bạn có thể cân nhắc cách kết hợp các hãng hoặc chuyến khác nhau để tận dụng giá vé rẻ nhất ở từng chặng. Điều này đặc biệt hiệu quả khi một hãng có ưu đãi giá tốt trên một tuyến bay cụ thể, trong khi hãng khác lại có giá tốt hơn cho chặng tiếp theo.

Tuy nhiên, không phủ nhận rằng việc phải tìm hiểu nhiều chuyến bay sẽ rất tốn thời gian và căng thẳng, do đó bạn nên chọn đặt qua các nền tảng tổng hợp giá vé như Booking.com – vừa hiển thị giá niêm yết rõ ràng của tất cả các hãng liên kết trên cùng một cửa sổ, vừa có dịch vụ liên kết chuyến bay. Người dùng có thể tự do lựa chọn các chuyến bay chuyển tiếp trong hành trình của mình để tăng sự an tâm.



Tìm kiếm các chương trình khách hàng thân thiết có lợi

Chúng ta vẫn thường nghe về lợi ích của các chương trình khách hàng thân thiết, nhưng không phải mọi chương trình đều là cần thiết. Ví dụ như thay vì đăng ký thành viên của một chuỗi thương hiệu khách sạn thì sử dụng chương trình Genius của Booking.com lại “hời” hơn hẳn, bởi 3 lý do:

Bạn không cần tốn phí hay một đơn đặt hàng nào mới đủ điều kiện trở thành thành viên (trên thực tế chỉ cần đăng ký tài khoản trên Booking.com, bạn đã đạt cấp độ 1 của Genius);

Điều kiện để tăng cấp Genius khá đơn giản với những người thường xuyên đi du lịch; số lượng đối tác lên đến 390.000 chỗ nghỉ trên khắp thế giới giúp bạn tận hưởng quyền lợi giảm giá ít nhất 10% và cao nhất 15% khi đặt phòng qua Booking.com.

Ngoài ra, mọi thành viên Genius cũng đều được ưu đãi ít nhất 10% khi sử dụng dịch vụ thuê xe của đối tác chương trình.

Khi lên đến cấp độ 2 (hoàn thành 5 đơn đặt trong 2 năm) của Genius, đôi khi bạn sẽ được nâng hạng phòng miễn phí, trải nghiệm cho cả chuyến đi chắc chắn cũng theo đó mà tốt hơn!

Chưa kể, Booking.com còn thường có những ưu đãi như Early 2025 Deals (Ưu đãi Đầu năm 2025) và có thể cộng gộp với Genius, quyền lợi của người dùng cũng theo đó mà tăng lên.



“Canh” mua vé các điểm tham quan trên nền tảng du lịch

Khi vào kỳ nghỉ lễ, các tour, hoạt động tham quan hoặc vé vào khu vui chơi giải trí thường tăng giá vì lúc này nhu cầu đã cao sẵn, nhất là với những địa điểm du lịch nổi tiếng. Vì vậy, bạn không nên đợi tới lúc đến nơi rồi mới bắt đầu mua vé tham quan hoặc vé tour.

Ngoài là một nền tảng cung cấp lựa chọn lưu trú, nghỉ dưỡng đa dạng, Booking.com còn cung cấp dịch vụ tham quan, vé vào cổng các khu vui chơi giải trí nổi tiếng và nhiều tour du lịch. Điều này giúp du khách không phải mất nhiều thời gian tìm kiếm mà chỉ việc “lọc” địa điểm mình muốn đi rồi lựa chọn dựa trên nhu cầu. Khi “chịu khó” tìm kiếm trên Booking.com, không khó để bạn chọn được những “deal hời” để tiết kiệm thêm chi phí.



Tận dụng bữa sáng miễn phí ở khách sạn

Không phải tín đồ du lịch nào cũng là những người ăn uống “cuồng nhiệt”. Nếu bạn là một tuýp như vậy thì xin chúc mừng, bạn có thể “hack” được 1 tip là tận dụng những bữa sáng miễn phí của khách sạn để tiết kiệm cả tiền di chuyển lẫn tiền ăn uống cho những bữa sáng bên ngoài.

Tuy nhiên, không phải khách sạn nào cũng cung cấp dịch vụ bữa sáng. Đôi khi bạn sẽ phải trả thêm tiền. Đây là lúc mà chương trình Genius của Booking.com càng chứng tỏ được sự “hời” của mình – mọi thành viên ở cấp độ 2 sẽ nhận được bữa sáng hoàn toàn miễn phí (tuy nhiên bạn cần check kỹ nơi mình ở có dịch vụ bữa sáng hay không, một số nơi hoàn toàn không cung cấp bữa sáng cho khách nghỉ).

Một số tip khác mà bạn có thể áp dụng để có chuyến đi tiết kiệm hơn như: đăng ký thẻ thành viên của một số hãng hàng không và nhận dặm thưởng cho những chuyến sau, ưu tiên đặt phòng, đặt xe hay dịch vụ trên các nền tảng bảo vệ “quyền được hủy” của người dùng như Booking.com để không phải lo lắng trong trường hợp sự cố xảy ra, sử dụng các thẻ tín dụng được hoàn tiền khi đi du lịch…