Đưa thông tin gian dối về vay vốn, giám đốc người nước ngoài bị giữ

Ngày 18/10/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết ngày 15/10 đã ra thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với Ranjit Prithviraj Thambyrajah (SN 1960, quốc tịch Australia), Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited, giao dịch với tên Acuity Funding, để điều tra về hành vi cung cấp thông tin gian dối liên quan đến việc ký kết thỏa thuận đồng ý cho Công ty dầu khí Nam Sông Hậu vay 720 triệu USD để triển khai 8 dự án theo 2 giai đoạn.

Theo đó, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah bị bắt giam vì cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited giao dịch tổ chức tài chính Acuity Funding có khả năng cung cấp từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho các công ty có nhu cầu vay vốn tại Việt Nam. Đối tượng chiếm đoạt khoản phí của công ty này với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 4,9 triệu USD .

Chủ tịch NSH Petro Mai Văn Huy (phải) và ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah ký kết hợp tác với số tiền 720 triệu USD ngày 27/2/2024.

Trước đó, ngày 27/2/2024, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, giới thiệu là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Acuity Funding, đã ký kết thỏa thuận đồng ý cho Công ty dầu khí Nam Sông Hậu vay tổng cộng 720 triệu USD để triển khai 8 dự án theo 2 giai đoạn. Số vốn vay này sẽ được chia thành nhiều gói tài trợ với thời hạn vay lên tới 20 năm, thời gian gia hạn ưu đãi lên tới 3 năm.

Trong giai đoạn 1, Acuity Funding sẽ cho Dầu khí Nam Sông Hậu vay 290 triệu USD để công ty giải ngân thanh toán nợ ngân hàng, các khoản nợ thuế, cung cấp vốn lưu động, nâng cấp mở rộng hoạt động những cơ sở hiện có của 3 dự án tại Mái Dầm (tỉnh Hậu Giang cũ), Gò Công (tỉnh Tiền Giang cũ), Trà Nóc (TP Cần Thơ).

Trong giai đoạn 2 triển khai ngay sau giai đoạn 1, Acuity Funding sẽ tiếp tục cung cấp cho Dầu khí Nam Sông Hậu khoản vốn 430 triệu USD để triển khai 5 dự án xây dựng nhà máy mới tại Tiền Giang, cải tạo Nhà máy Nam Việt Cái Răng (TP Cần Thơ), tăng thêm vốn lưu động, hỗ trợ hoàn tất các dự án hỗn hợp tại Đông Phú (tỉnh Hậu Giang cũ) và Phong Điền (TP Cần Thơ).

Ngày 25/4/2024, ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty dầu khí Nam Sông Hậu, ký ban hành Nghị quyết của HĐQT công ty thông qua việc bổ nhiệm ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah làm Tổng giám đốc NSH Petro.

Theo ông Huy, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah không thực hiện cam kết. Thời gian dài, ông Huy tốn nhiều chi phí, nhưng không được kết quả nên ông gửi đơn nhờ Công an can thiệp.