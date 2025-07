Dùng AI tạo ảnh bị CSGT xử phạt, thanh niên nhận 'trát phạt' 7,5 triệu

N.V.D. thừa nhận sử dụng công nghệ AI để tạo ra bức ảnh anh ta đứng bên siêu xe, sau đó ký giấy nộp phạt với CSGT và đăng lên mạng xã hội gây nhiều tranh cãi.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an thành phố Hà Nội vừa xử phạt một thanh niên 7,5 triệu đồng về hành vi sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đăng tải hình ảnh sai sự thật, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên môi trường mạng.

Thời gian gần đây, mạng xã hội thường xuất hiện những hình ảnh “khoe” cảnh nhiều nam, nữ thanh niên đi xe sang bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt. Theo PA05, hình ảnh này được tạo ra hoàn toàn bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), đánh lừa người xem.

Trong số đó, PA05 xác minh một tài khoản Facebook đăng ảnh nam thanh niên đứng cạnh ô tô gắn biển “tập nái” ký biên bản với CSGT giữa phố đông gây nhiều tranh cãi.

Qua xác minh, PA05 xác định chủ tài khoản là N.V.D. (trú tại Hà Nội).

Cơ quan công an lập biên bản đối với N.V.D.

Làm việc tại cơ quan công an, D. đã nhận thức được việc đăng tải bài viết kèm hình ảnh không đúng sự thật là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo PA05, hiện nay, sự bùng nổ của các công cụ trí tuệ nhân tạo đã mở ra thời kỳ sáng tạo chưa từng có. Chỉ với vài dòng mô tả, người dùng có thể tạo ra hình ảnh, văn bản, video một cách dễ dàng, nhanh chóng và gần như không giới hạn về nội dung.

Tuy nhiên, điều này khiến nhiều người lạm dụng để tạo nên những câu chuyện không có thật rồi đăng tải công khai trên mạng xã hội.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần chú ý tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, tránh việc lạm dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội để đăng tải các nội dung vi phạm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Hành vi sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm.