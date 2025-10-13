Dùng chăn bịt miệng bạn tình đồng tính dẫn đến tử vong

Thấy anh V. kêu la sau khi sử dụng ma túy và quan hệ tình dục đồng tính, bị can Đỗ Hoàng Nhật đã dùng chăn bịt miệng khiến anh V. tử vong.

Ảnh minh họa.

Ngày 13/10, được biết, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Đỗ Hoàng Nhật (SN 1986) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cùng vụ án, bị can Nguyễn Văn Duyên (SN 1977, ở Bắc Ninh) bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Nhật và anh V. (24 tuổi) đều là người đồng tính nam, quen biết nhau thông qua ứng dụng kết bạn Heesay. Tối 5/3, hai người có nhắn tin, hẹn gặp nhau để quan hệ tình dục tại chỗ ở của Nhật.

Trước cuộc hẹn, Nhật liên hệ với Nguyễn Văn Duyên hỏi mua 1 túi ma tuý đá và 3 viên ma tuý tổng hợp dạng kẹo với giá 2,5 triệu đồng.

Khoảng 23h ngày 5/3, Nhật đón anh V. về nhà mình sử dụng ma túy, rồi quan hệ tình dục đồng giới.

Đến 3h sáng hôm sau, anh V. có biểu hiện co giật, hai tay liên tục tự cào cấu, miệng la hét, lăn từ trên giường xuống sàn nhà. Thấy vậy, Nhật hoảng sợ nên ngồi đè lên vùng ngực của anh V., dùng hai chân đè tay nạn nhân, đồng thời bịt miệng để không la hét.

Nhật còn đấm vào đầu của anh V. nhằm cho tỉnh lại nhưng không được nên kéo chiếc chăn trên giường, bịt vào miệng anh và giữ chặt trong khoảng 30 phút thì thấy anh C. nằm im, mắt nhắm không giãy dụa, la hét nữa.

Nghĩ rằng anh V. đã ổn định nên bị can Đỗ Hoàng Nhật lên giường ngủ đến sáng mới tỉnh dậy.

Lúc này, thấy V. mắt mở, nhịp thở yếu, Nhật sơ cứu bằng phương pháp ép tim lồng ngực, thổi ngạt nhưng không có kết quả. Bị cáo lấy quần áo của mình mặc cho anh V. rồi gọi cấp cứu, đưa đến bệnh viện Xanh Pôn.

Tới nơi, Nhật cũng bị ngất, các bác sĩ tiến hành cấp cứu còn anh V. được xác định đã tử vong.

Vài ngày sau Nhật bị bắt giữ, cảnh sát xác định hành vi dùng chăn bịt miệng đã khiến anh V. tử vong.