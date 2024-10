Dùng dao đe dọa chủ cửa hàng điện thoại định cướp tiền

Theo tài liệu điều tra, Công an huyện Khoái Châu nhận được báo cáo của Công an xã Dân Tiến về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra tại cửa hàng P.T. (thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến).

Vào khoảng 20h30 ngày 28/9, chị N.P đang bán hàng, thì có một nam thanh niên mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đi vào bán chiếc điện thoại iPhone 15 Promax. Khi chị P đang ngồi kiểm tra điện thoại, thì nam thanh niên này lấy lại điện thoại rồi bất ngờ rút dao, đe dọa phải đưa tiền.

Cơ quan Công an bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh.

Thấy vậy, chị P gạt dao và tri hô, thì đối tượng đâm 2 phát nhưng không trúng. Sau đó, đối tượng bỏ chạy ra ngoài rồi nhảy lên môtô của một nam thanh niên khác đứng chờ sẵn ở cửa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đã tập trung lực lượng, tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã làm rõ Nguyễn Tuấn Anh (SN 2001, trú tại xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ) là đối tượng gây ra vụ cướp trên.

Tại cơ quan Công an, Tuấn Anh khai nhận do cần tiền tiêu xài, đã nảy ra ý định cướp tài sản. Trên đường bỏ chạy đến gần vòng xuyến huyện Yên Mỹ, Tuấn Anh đã vứt dao gây án dọc đường.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

