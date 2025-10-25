Dùng đèn khò xóa dấu vết vàng nhập lậu, 'hô biến' thành vàng trang sức

Sau khi nhận vàng nhập lậu từ Trung Quốc, Trần Thị Hoàn chỉ đạo nhân viên, người thân dùng đèn khò xoá chữ viết, ký hiệu rồi cắt nhỏ, bán cho các khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) truy tố 11 bị can trong vụ án Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty CP Đầu tư & Kinh doanh Vàng Việt Nam và một số đơn vị liên quan.

Bị can Trần Thị Hoàn.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 9/2024 đến ngày 17/12/2024, Trần Thị Hoàn (SN 1985, trú ở Lào Cai, Công ty vàng bạc đá quý Hoàn Huế) thỏa thuận với một đối tượng người Trung Quốc có biệt danh “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải (SN 1970, Lào Cai, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại & Dịch vụ Thăng Long) tổ chức hai đường dây buôn lậu vàng quy mô đặc biệt lớn.

Tổng cộng, nhóm này đã vận chuyển hơn 546 kg vàng, trị giá trên 1.208 tỷ đồng , qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai để tiêu thụ trong nước. Trong đó, Hoàn mua của “Bà Béo” (quốc tịch Trung Quốc) hơn 97,3 kg vàng, trị giá 208 tỷ đồng ; mua của Hải 449 kg vàng, trị giá gần 1.000 tỷ đồng . Riêng 25 kg trong số này, Hoàn không trực tiếp mua mà làm trung gian giúp Hải giao dịch cho khách hàng khác.

Để qua mặt lực lượng kiểm soát biên giới, Bà Béo và Hải thuê người nhận vàng tại Trung Quốc, giấu vàng trong giày hoặc trong người rồi mang qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Khi về đến trụ sở Công ty Hoàn Huế (Lào Cai), theo yêu cầu của Hoàn, nếu trên bề mặt thỏi vàng còn thể hiện thông tin (chữ viết, ký hiệu) nguồn gốc nước ngoài, Trần Thành Hiếu (em trai Hoàn) sẽ dùng đèn khò, tác động nhiệt lên bề mặt để xoá.

Sau khi xoá bỏ thông tin thể hiện nguồn gốc nước ngoài và cắt nhỏ, Hoàn bán cho các khách hàng tại Hà Nội để hưởng lợi. Đồng thời, Hoàn giao cho hai nhân viên theo dõi, cung cấp tài khoản ngân hàng để khách chuyển tiền mua vàng; giao nhân viên trực tiếp giao vàng cho khách tại TP Hà Nội và cung cấp số tài khoản hoặc nhận tiền mặt.

Kết luận điều tra chỉ ra, từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Hoàn đã bán cho Nguyễn Thị May 67kg vàng, trị giá hơn 127 tỷ đồng ; Đặng Tuấn Cường 42 kg vàng, trị giá hơn 92 tỷ đồng ; Lê Văn Huy 57 kg vàng, giá hơn 125 tỷ đồng ; Vũ Minh Vương 204 kg vàng, giá hơn 446 tỷ đồng và Công ty Vàng Việt Nam 52 kg vàng, trị giá hơn 124 tỷ đồng .

Theo kết luận, những khách hàng nêu trên, bao gồm cả Đặng Ngọc Chiến, thừa nhận việc thỏa thuận mua bán vàng với Hoàn, nhưng không ghi chép số lượng, đơn giá; không biết nguồn gốc vàng được nhập lậu từ Trung Quốc.

Lời khai này phù hợp với khai nhận của Hoàn, rằng nữ bị can không cho các khách hàng biết nguồn gốc vàng là nhập lậu từ Trung Quốc. Trước khi giao vàng, Hoàn đã cho cắt nhỏ, trên bề mặt vàng không thể hiện thông tin, nguồn gốc nước ngoài.

Tại cơ quan điều tra, Hoàn khai thêm, về việc hưởng lợi, bị can chỉ theo dõi số lượng, đơn giá vàng mua của Bà Béo và Hải, không theo dõi số lượng, đơn giá vàng bán cho khách và số lượng vàng đã sử dụng để chế tác thành trang sức. Do đó, Hoàn không xác định được số tiền chênh lệch được hưởng lợi, chỉ xác định được 100 triệu đồng hưởng lợi từ việc mua bán vàng với Bà Béo.

Đối với giao dịch cùng Hải, Hoàn khai có trường hợp sau khi nhận, giá vàng trong nước giảm, Hoàn phải bù lỗ nên không xác định được đã hưởng lợi bao nhiêu. Trong khi đó, Phạm Tuấn Hải khai quá trình làm ăn với Hoàn, bị can hưởng lợi 449 triệu đồng, tương đương 1 triệu đồng/kg vàng, gồm 424 kg vàng bán cho Hoàn và 25 kg vàng Hải bán trực tiếp cho khách của Hoàn.

Khám xét tại trụ sở Công ty Hoàn Huế, cơ quan điều tra thu giữ 3 dụng cụ dùng để tác động nhiệt lên bề mặt thỏi vàng với mục đích xoá bỏ thông tin thể hiện nguồn gốc nước ngoài.