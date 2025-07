Dùng giấy tờ giả mang Mercedes-Benz S400 đi cầm cố, chiếm đoạt tiền tỷ

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", phát hiện từ năm 2021 tại TP.HCM.

Quá trình điều tra, ngày 12/6/2025, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Long (SN 1987, quê tại quận Ba Đình, TP Hà Nội), nơi thường trú trước khi bỏ trốn là số 14 đường số 2 (phường An Lạc A, quận Bình Tân).

Nguyễn Thành Long từng dùng giấy tờ và đăng ký ôtô giả để mang chiếc xe Mercedes-Benz S400 biển số 30G-642.74 đi cầm cố với giá 1,8 tỷ đồng.

Sau đó, khi chiếc xe này được gửi tại bãi giữ xe của một trung tâm thương mại ở TP Thủ Đức (cũ), Long đã sử dụng chìa khóa phụ lấy xe đi mà không hoàn trả số tiền đã cầm cố.

Nguyễn Thành Long bị truy nã đặc biệt.

Bị nạn nhân phát giác, Nguyễn Thành Long thừa nhận hành vi, hứa sẽ trả lại tiền nhưng sau đó bỏ trốn, cắt đứt liên lạc. Do bị can đã bỏ trốn từ ngày 23/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đặc biệt.

Công an TP.HCM đề nghị bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay Nguyễn Thành Long đến Cơ quan Công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, đề nghị thông báo ngay cho Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM (459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, điện thoại: 0988.277.937).