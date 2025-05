Dựng hiện trường giả bị trộm để tham ô gần 150 triệu đồng của công ty

Nhận tiền từ đồng nghiệp, Ngô Hoàng Thăng không mang nộp cho công ty, âm thầm dựng hiện trường giả bị trộm phá két sắt, để tham ô gần 150 triệu đồng.

Sáng 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Hoàng Thăng (SN 1992, trú TP Long Xuyên, An Giang) để điều tra hành vi "Tham ô tài sản".

Theo kết quả điều tra, Ngô Hoàng Thăng làm nhân Công ty Giao hàng Nhanh chi nhánh tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Tối 6/1, sau khi các nhân viên hoàn tất việc giao hàng và thu tiền cước vận chuyển từ khách hàng, đã đưa tiền giao cho Ngô Hoàng Thăng cất giữ.

Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt Ngô Hoàng Thăng. Ảnh: Tiến Tầm.

Sau khi nhận tiền, Thăng nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên. Để che giấu hành vi của mình, Thăng tạo hiện trường giả, thông báo công ty việc bị kẻ gian đột nhập và lấy trộm tiền trong két sắt. Tổng số tiền Thăng chiếm đoạt gần 150 triệu đồng.

Khi sự việc bị phát hiện, Thăng đã tự nguyện giao nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt, khắc phục hậu quả.