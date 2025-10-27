Dừng hoạt động phố đi bộ dọc hồ Xuân Hương, Đà Lạt

Sau một năm vận hành, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) đóng tuyến phố đi bộ Trần Quốc Toản do vắng khách.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết tuyến phố đi bộ Trần Quốc Toản, đoạn đường dọc hồ Xuân Hương và bên hông đồi Cù, đã chính thức dừng hoạt động sau hơn một năm triển khai thí điểm (từ ngày 7/6/2024).

Khi còn hoạt động, phố đi bộ Trần Quốc Toản chặn xe vào thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, từ 18-22h. Ảnh: Ben Ngo.

Ban đầu, tuyến phố đi bộ Trần Quốc Toản được xem là mô hình thí điểm phát triển kinh tế đêm trên địa bàn. Nhằm tạo thêm sản phẩm du lịch, mang đến trải nghiệm đệm cho du khách trước khi tham quan chợ đêm Đà Lạt, kéo dài thời gian lưu trú và góp phần xây dựng hình ảnh Đà Lạt rực rỡ về đêm, phát huy giá trị thắng cảnh hồ Xuân Hương.

Tuy nhiên, trên thực tế, lượng khách không đạt kỳ vọng. Việc chặn phương tiện lưu thông ven hồ, một trong những tuyến đường chính của trung tâm, vào cuối tuần gây áp lực lên một số tuyến đường lân cận, dẫn đến tắc nghẽn giao thông. Do đó, đóng tuyến phố đi bộ là cách rà soát lại mô hình, cân bằng giữa sản phẩm du lịch và tổ chức giao thông.

Tuyến phố đi bộ Trần Quốc Toản kết hợp cùng với khu ẩm thực đêm của vườn hoa Đà Lạt, thắng cảnh hồ Xuân Hương, quảng trường Lâm Viên thành chuỗi hoạt động, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí.

Tuyến phố thường tổ chức nhiều hoạt động phục vụ người dân và du khách nhưng chưa đạt hiệu quả cao. Ảnh: Hoa Dalat Travel.

Không gian phố đi bộ kéo dài từ nút giao Trần Quốc Toản - Đinh Tiên Hoàng (bến du thuyền) đến ngã 3 Trần Nhân Tông - Trần Quốc Toản (trước vườn hoa Đà Lạt) với tổng chiều dài 1,6 km. Điểm đặc trưng là dọc 2 bên đường không có nhà dân, chỉ có đồi Cù và hồ Xuân Hương.

Trong không gian của phố đi bộ bố trí các sân khấu biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, khu vực trượt patin, chế tác tranh, ảnh nghệ thuật... Tại đây cũng thường tổ chức các phiên chợ cuối tuần với hàng hóa là các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của Đà Lạt.

Ngoài ra, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cũng đang chuẩn bị, bố trí lực lượng, dự kiến mở lại tuyến phố đi bộ khu Hòa Bình sau hơn 3 tháng tạm dừng hoạt động do thiếu nhân lực. Thời gian hoạt động vẫn như cũ, từ 19h đến 22h vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, tiếp tục tạo điểm đến về đêm sôi động, thúc đẩy thương mại - dịch vụ khu vực trung tâm.