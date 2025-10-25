Diện mạo mới của cà phê khu Hòa Bình, Đà Lạt

Sau khi ki-ốt tháo dỡ, bồn hoa được xây dựng để phục vụ công tác chỉnh trang đô thị. Hiện du khách vẫn có thể tận hưởng thú vui ngồi cà phê sớm, ngắm chợ Đà Lạt trong sương.

Cà phê Lan nổi tiếng bậc nhất khu Hòa Bình, dù chỉ là quán cóc. Ảnh: Đàng Thiện Thanh Tài.

Đầu tháng 10, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) tiến hành xây dựng bồn hoa và đất trồng cây trên vị trí cũ của 7 ki-ốt Phong Lan đã tháo dỡ ở khu Hòa Bình, nhằm nâng cao mỹ quan. Hiện không gian vỉa hè thoáng đãng hơn, những bồn hoa đã hoàn thành, trồng 3 loại hoa và được chăm sóc định kỳ.

Trước đó, từ tháng 3, những ki-ốt cà phê như cà phê Phố, cà phê Khói, sữa đậu nành nóng Cô Mén... cũng lần lượt bàn giao ki-ốt, chuyển điểm bán và đổi giờ hoạt động khiến không ít du khách tiếc nuối. Bởi ly cà phê ấm nóng ở khu Hòa Bình đã trở thành nét văn hóa riêng cho những ai muốn tận hưởng không khí lạnh tê tái, sương sớm chưa tan ở Đà Lạt.

Bồn hoa mới ở khu Hòa Bình chụp vào sáng ngày 7/10. Ảnh: Uyên Trinh.

Sau khi chỉnh trang đô thị, cà phê Lan là quán hiếm hoi vẫn ở lại buôn bán. Chiếc bàn gỗ kê sát cầu thang dẫn đến lầu 2 của chợ Đà Lạt được chuyển ra phần mặt tiền, du khách chạy xe trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hương - Đà Lạt), bên trái rạp Hòa Bình, có thể tấp xe vào mua dễ dàng.

Mỗi ngày, từ 4h30, bà Lan cùng con trai dọn bàn, nhóm bếp than để đun nước và pha cà phê phin, phong cách phục vụ vẫn bình dân. Ghế nhựa thấp được bố trí dọc theo khu vực ban công khu Hòa Bình và quanh những gốc cây. Thực đơn vẫn gồm cà phê đen, cà phê sữa, cacao nóng với giá 20.000 đồng/ly.

Vốn dĩ, khi khu vực này tiến hành xây dựng, bà sẽ tìm một con hẻm nhỏ ở gần và dời đến, nhưng cuối cùng quyết định bán ở điểm cũ. Thời gian bán bắt đầu từ 5h đến 10h.

"Ngoài mưu sinh, góc cà phê nhỏ này đã trở nên quen thuộc, nhiều kỷ niệm, tôi không nỡ chuyển đi. Mỗi sáng, người dân ra đây tán gẫu, du khách đến Đà Lạt sớm chưa kịp nhận phòng cũng ngồi quây quần, tạo không khí thân thương. Tôi không biết duy trì được bao lâu, nhưng mỗi ngày được bán là niềm vui nhỏ. Lượng khách hiện vẫn đông như vậy", bà Lan chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Ngoài cà phê Lan, khu vực này vẫn còn lại một quầy cà phê nhỏ, nằm góc trái cầu thang dẫn xuống chợ Đà Lạt. Buổi sáng có bố trí bàn ghế nhựa cho du khách ngắm đường phố và đón bình minh.

Góc cà phê Lan vào ngày 21/10, không gian ngồi rộng và thoáng hơn, có thể ngắm chợ Đà Lạt mà không bị ki-ốt che khuất. Ảnh: Hà Trung Hiếu.

Trước đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết 7 ki-ốt Phong Lan có kết cấu khung thép trên tường gạch lửng, mái tôn đã xuống cấp tại khu trung tâm Hòa Bình, bên cạnh chợ Đà Lạt được tiến hành tháo dỡ từ ngày 10/9 để giải phóng mặt bằng, tạo không gian xanh, mới cho khu vực trung tâm.

Đây là điều nằm trong quy hoạch chi tiết khu trung tâm Hòa Bình đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt. Tổng kinh phí thực hiện việc chỉnh trang khoảng 165 triệu đồng.

Các ki-ốt này chủ yếu kinh doanh cà phê, trang phục len, đồ lưu niệm, đồng hồ, mắt kính... Phần ban công trước các ki-ốt là vị trí ngồi uống cà phê quen thuộc của du khách.