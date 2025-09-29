Sắp hết cảnh ngồi cà phê sáng sớm ở khu Hòa Bình, Đà Lạt

Nhiều ki-ốt ở khu Hòa Bình, cạnh chợ Đà Lạt vừa được tháo dỡ để chỉnh trang đô thị. Nhiều du khách tiếc nuối bởi đây là điểm uống cà phê buổi sáng "chill" nhất TP Đà Lạt (cũ).

Đi cà phê từ 4h sáng là một trải nghiệm đáng thử với du khách đến Đà Lạt. Ảnh: Uyên Trinh.

Chiều ngày 29/9, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết 7 ki-ốt Phong Lan có kết cấu khung thép trên tường gạch lửng, mái tôn đã xuống cấp tại khu trung tâm Hòa Bình, bên cạnh chợ Đà Lạt được tháo dỡ. Việc tháo dỡ được triển khai từ ngày 10/9 và đang vào giai đoạn hoàn tất.

Các ki-ốt này chủ yếu kinh doanh cà phê, trang phục len, đồ lưu niệm, đồng hồ, mắt kính... Phần ban công trước các ki-ốt là vị trí ngồi uống cà phê quen thuộc của du khách.

Theo kế hoạch giao đến Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, nơi đây sẽ xây dựng bồn hoa và đất trồng cây, nâng cao mỹ quan và chất lượng không gian công cộng. Đây cũng là điều nằm trong quy hoạch chi tiết khu trung tâm Hòa Bình đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt. Tổng kinh phí thực hiện việc chỉnh trang khoảng 165 triệu đồng.

"Người thuê ki-ốt đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Quản lý nhà Đà Lạt. Các ki-ốt không còn được duy trì, ảnh hưởng đến mỹ quan chung. Việc tháo dỡ là cần thiết để giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện phát triển không gian xanh, mới cho khu vực trung tâm", vị này nói với Tri Thức - Znews.

Ki-ốt trước (ảnh trái) và sau khi tháo dỡ (ảnh phải). Mỗi ki-ốt có diện tích 10 m2. Ảnh: Diệu Lành, Uyên Trinh.

Các ki-ốt này được xây dựng từ năm 2003, thuộc quyền quản lý của Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, vào ngày 8/9, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt ban hành quyết định thu hồi hơn 217 m2 đất và 7 ki-ốt tại khu vực trên. Đồng thời, phường cũng giao các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường khi thực hiện tháo dỡ.

Trước khi tháo dỡ, khu vực này hút khách bởi những quán cà phê nghi ngút khói, bán từ 5h sáng và có thể ngắm chợ Đà Lạt. Từ lâu, cà phê khu Hòa Bình cũng trở thành nét văn hóa riêng cho những ai muốn tận hưởng không khí lạnh tê tái, cảnh sương chưa tan với ly cà phê sưởi ấm trong bàn tay.

Không khí mang cảm giác hoài niệm tại cà phê khu Hòa Bình buổi sáng là điều mọi du khách muốn trải nghiệm khi đến Đà Lạt. Ảnh: Uyên Trinh, Phạm Thế Hiển, Su Mi.

Ngoài cà phê bán trong ki-ốt, các quán cóc với duy nhất chiếc bàn nhỏ, bếp than đun nước và ghế nhựa thấp cũng kín chỗ vào mỗi sáng. Việc thú vui này biến mất sau khi đô thị được chỉnh trang khiến du khách không khỏi tiếc nuối.

Ki-ốt đã trả, nhưng một số nữ tiểu thương vẫn nán lại khu Hòa Bình để buôn bán tạm thời vì chưa tìm được không gian mới. Sau tháng 9, việc chỉnh trang đô thị sẽ được tiến hành.