Tiếc nuối ký ức ngồi cà phê sáng sớm ở khu Hòa Bình, Đà Lạt

Uyên Trinh, 34 tuổi, quê Phan Rang (Khánh Hòa), đã sống ở Đà Lạt 8 năm. Mỗi sáng, bất kể nắng hay mưa, cô đều cùng bạn bè ghé uống cà phê ở dãy ki-ốt khu Hòa Bình, cạnh chợ Đà Lạt - nơi bắt đầu được tháo dỡ từ ngày 10/9 . "Nghe tin khu này bị giải tỏa, tôi buồn và hụt hẫng. Dãy ki-ốt gắn bó biết bao kỷ niệm không chỉ riêng tôi mà còn của cả du khách. Đà Lạt vẫn đẹp, vẫn đổi thay từng ngày, nhưng những góc nhỏ thân quen như thế chỉ còn trong ký ức", Trinh nói với Tri Thức - Znews.

7 ki-ốt tại đây có kết cấu khung thép trên tường gạch lửng, mái tôn đã xuống cấp, vừa được cơ quan chức năng tháo dỡ để phục vụ công tác chỉnh trang đô thị. Các ki-ốt chủ yếu kinh doanh cà phê, trang phục len, đồ lưu niệm, đồng hồ, mắt kính... Phần ban công phía trước là vị trí ngồi uống cà phê quen thuộc của người dân và du khách.

Theo Uyên Trinh, đến sáng 30/9 các ki-ốt đã được bàn giao, song một số tiểu thương vẫn nán lại khu Hòa Bình buôn bán tạm thời vì chưa tìm được địa điểm mới. "Các quán cà phê vẫn còn mở cửa, nhưng không biết duy trì được đến khi nào", cô nói.

Trinh nhận xét cà phê "có dư vị cuộc sống rất Đà Lạt ". Những buổi sáng sớm, cô thường bắt gặp người dân địa phương ngồi quây quần, tạo nên một không khí gần gũi, thân thương. Với cô, góc nhỏ này gắn bó đến mức người lạ ngồi lâu ngày rồi cũng thành quen và thói quen ngồi nhâm nhi cà phê, ngắm Đà Lạt thức giấc đã trở thành điều khó bỏ.

Quán quen của Trinh là tiệm cà phê của bà Lan - chủ quán được nhận xét thân thiện và gần gũi. Nếu sáng nào đó bà Lan không mở cửa, cô cũng chẳng còn hứng thú đi uống cà phê ở nơi khác. Theo Trinh, điều khiến góc cà phê khu Hòa Bình trở nên khác biệt, chính là sự bình dân và thân tình, chỉ 15.000 đồng cho một ly nhưng chan chứa không khí quen thuộc của Đà Lạt.

Đứng trước dãy ki-ốt vừa bị tháo dỡ, Trinh nói có chút hụt hẫng. Với cô, ký ức về một thành phố không chỉ đến từ cảnh sắc mà còn từ những khoảng lặng, những góc quen gắn bó với đời sống thường nhật. "Và với tôi, ki-ốt nhỏ này chính là một phần Đà Lạt như thế", cô bày tỏ.

Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách cũng bày tỏ sự tiếc nuối. Quỳnh Hương, đến từ TP.HCM, kể rằng mỗi lần đặt chân lên Đà Lạt, việc đầu tiên cô làm là ghé khu Hòa Bình, ngồi bên ly cà phê rồi phóng tầm mắt ra chợ còn bảng lảng sương và ngắm dòng người thong thả đi lại. Thói quen giản dị ấy giờ không còn, khiến cô cảm thấy thiếu vắng một phần quen thuộc trong những chuyến đi.

Trước khi tháo dỡ, khu vực này thu hút du khách trong và ngoài nước bởi những quán cà phê nghi ngút khói, bán từ 5h và có thể ngắm chợ Đà Lạt. Từ lâu, cà phê khu Hòa Bình cũng trở thành nét văn hóa riêng cho những ai muốn tận hưởng không khí lạnh tê tái, cảnh sương chưa tan với ly cà phê sưởi ấm trong bàn tay.

Ngoài cà phê bán trong ki-ốt, các quán cóc với duy nhất chiếc bàn nhỏ, bếp than đun nước và ghế nhựa thấp cũng kín chỗ vào mỗi sáng.

"Đối với tôi, góc cà phê nhỏ ở khu Hòa Bình không chỉ là chỗ ngồi ngắm cảnh mà còn là nơi giữ lại cảm giác Đà Lạt rất riêng, chậm rãi, an yên và đầy hoài niệm", Quỳnh Hương nói.

Trong chuyến công tác hồi tháng 8, khi vừa bước xuống xe khách, Minh Đức men theo con đường nhỏ ra khu Hoà Bình. Một ly bạc xỉu nóng hổi trên tay, hương cà phê thoang thoảng quyện vào những cơn gió lạnh đầu ngày. Nam du khách bày tỏ thích thú khi ngắm nhìn những chiếc ghế nhựa bày sẵn ven đường, từng nhóm người ngồi trò chuyện, đọc sách, uống cà phê và chơi vài bản nhạc guitar. Đằng xa, những gánh hàng rong bốc khói nghi ngút, báo hiệu một buổi sáng mới đã bắt đầu.

"Trong ấn tượng đầu tiên của tôi, Đà Lạt sáng sớm nhẹ nhàng và bình yên, không còn cảnh du khách đông nườm nượp hay những gian hàng rộn ràng, mà chỉ là một không gian tĩnh mịch", Đức nói.

