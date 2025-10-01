Người bán cà phê khu Hòa Bình, Đà Lạt dời đi đâu khi ki-ốt tháo dỡ?

Quán cà phê bán trong ki-ốt chuyển đến địa chỉ mới, cách khu Hòa Bình, TP Đà Lạt (cũ) khoảng 2-3 km. Một số người bán cà phê cóc vẫn nán lại bán đến khi tìm được mặt bằng mới.

Nhiều du khách tiếc nuối ký ức đẹp khi góc cà phê khu Hòa Bình không còn. Ảnh: Uyên Trinh.

Từ tháng 3, Trần Thu, chủ cà phê Phố ở ki-ốt số 4 khu Hòa Bình (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) đã rục rịch tìm mặt bằng mới sau khi ki-ốt có quyết định thu hồi. Đến tháng 6, chiếc cửa sắt kéo lại, toàn bộ đồ đạc, nguyên liệu được chuyển về địa chỉ mới trên đường Hai Bà Trưng (phường Cam Ly - Đà Lạt), cách khu Hòa Bình khoảng 2,5 km.

"Địa chỉ mới từng kinh doanh cà phê nên quán nhanh chóng tái hoạt động. Tôi rất buồn vì khách đã quen vị trí cũ nên sang nơi mới chưa đông đúc trở lại. Nhưng việc quy hoạch khu vực này đã có từ lâu, tôi cũng vui vẻ chấp nhận để thành phố chỉnh trang. Tôi vẫn tích cực quảng bá để khách biết đến nơi mới", chủ quán chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo Thu, mức giá các đồ uống không thay đổi nhiều, chỉ xê xích theo thời giá. Gần đây, khách cũ cũng tìm đến mua và ra khu Hòa Bình ngồi uống để nhớ lại. Khi bán trong ki-ốt, ghế phải bố trí trên vỉa hè, nhưng sang địa chỉ mới có thêm chỗ ngồi bên trong, nhưng không còn tầm nhìn đẹp.

Góc cà phê quen thuộc vào sáng sớm của Đà Lạt không còn nhộp nhịp. Ảnh: Hữu Minh, Uyên Trinh, Phạm Thế Hiển.

Tường Quang, chủ cà phê Khói nổi tiếng với biểu tượng người đàn ông vẽ capuchino, cho biết sau Tết Nguyên đán năm nay, quán chính thức đóng cửa, tranh thủ bàn giao lại ki-ốt. Địa chỉ mới vừa khai trương vào ngày 27/5 trên đường Phù Đổng Thiên Vương (phường Lâm Viên - Đà Lạt).

"Tháng 4/2022, tôi khai trương ở ki-ốt R, bán từ 4h30 sáng. Đã 3 năm gắn bó ở khu Hòa Bình, tôi không nỡ dọn đi. Nhưng nhìn theo hướng vui vẻ, địa chỉ mới có không gian rộng rãi, hiện đại và tiện nghi hơn để phục vụ khách tốt nhất, dù không còn góc nhìn sương giăng trắng ở chợ Đà Lạt vào sáng sớm. Quán vẫn giữ nguyên chất lượng và dịch vụ thân thiện như trước", anh nói.

Ngoài cà phê đen, cà phê sữa, cacao quen thuộc khi còn bán ở khu Hòa Bình, thực đơn hiện tại nhiều đồ uống hơn với cà phê hạt dẻ, cacao bạc hà, cacao sữa dừa, bạc xỉu pandan... Mức giá dao động 20.000-30.000 đồng/món, giờ mở cửa thay đổi từ 6h sáng.

Quán mới của Tường Quang kết hợp cà phê sách và cà phê văn phòng, cách khu Hòa Bình 3,2 km. Ảnh: Tường Quang.

Bán ở đầu cầu thang dẫn xuống chợ Đà Lạt, cà phê cóc cô Lan được nhắc đến nhiều nhất khu Hòa Bình. Quán chỉ có một chiếc bàn nhỏ, bếp than đun nước và vài chiếc ghế nhựa thấp. Sau khi ki-ốt tháo dỡ, nhiều quán dọn đi, bà vẫn bán ở điểm cũ, từ 5h đến 10h. Theo bà Lan, khi khu vực này tiến hành xây dựng sẽ tìm một con hẻm nhỏ ở gần và dời đến đó.

Tương tự, chủ một quán cóc chuyên bán cà phê, sữa đậu nành nóng, khoai lang nướng, bắp nướng ở khu Hòa Bình từ năm 2014 cũng nán lại bán vì chưa tìm được mặt bằng mới. Khách đến uống vẫn ngồi trên vỉa hè.

"Nguồn thu từ những ly nước, củ khoai đã giúp gia đình tôi sống ổn định và nuôi nấng 3 người con ăn học. Giờ dời đi nơi khác sợ lượng khách không bằng, kinh tế thiếu hụt nhưng cũng phải chấp thuận theo địa phương. Tôi bán cóc nên cũng dễ, có thể tìm một khoảng trống khác để bán", cô tâm sự.

Bà Lan (ảnh trái) và chủ quán bán sữa đậu nành nóng, khoai lang nướng (ảnh phải) vẫn bám trụ tại khu vực này. Ảnh: H. An.

Trong khi đó, Q. Bảo, chủ quán bánh tráng nướng, sữa đậu nành nóng Cô Mén đổi khung giờ bán vào buổi tối, từ 17h đến khi hết khách, do buổi sáng khách đã thưa bớt kể từ khi ki-ốt tháo dỡ. Quán vẫn ở vị trí cũ tại khu Hòa Bình. Buổi tối, nơi đây tập trung đông đúc gánh bánh tráng nướng, sữa đậu nành nóng và trứng gà nướng.

Trước khi tháo dỡ, khu Hòa Bình hút khách bởi những quán cà phê nghi ngút khói, bán từ 4-5h sáng và có thể ngắm chợ Đà Lạt. Từ lâu, góc cà phê "cầu Hong Kong" này cũng trở thành nét văn hóa riêng cho ai muốn tận hưởng không khí lạnh tê tái, cảnh sương chưa tan với ly cà phê ấm trong lòng bàn tay. Việc thú vui này biến mất khiến du khách tiếc nuối.

Tính đến ngày 30/9, nhiều quán cà phê cóc, xôi vẫn còn bán tại đây. Ảnh: Uyên Trinh.

Trước đó, ngày 10/9, tại khu vực này, 7 ki-ốt Phong Lan có kết cấu khung thép trên tường gạch lửng, mái tôn đã xuống cấp được tháo dỡ để giải phóng mặt bằng. Đến ngày 30/9, việc tháo dỡ gần như hoàn tất, phần móng gạch cuối cùng đã được xử lý sạch.

Các ki-ốt này chủ yếu kinh doanh cà phê, trang phục len, đồ lưu niệm, đồng hồ, mắt kính... Theo kế hoạch, nơi đây sẽ xây dựng bồn hoa và đất trồng cây, nâng cao mỹ quan và chất lượng không gian công cộng.