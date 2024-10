Dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn tại quán nhậu

Công an thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) cho biết đã bắt giữ các đối tượng giải quyết mâu thuẫn bằng hành vi dùng hung khí tự chế làm bị thương một người tại quán nhậu.

Do có sự mâu thuẫn từ trước giữa Nguyễn Tấn Nh. (SN 2006; nơi cư trú: xã Long Giang, thị xã Phước Long) với Bùi Trung Tín (SN 2006; nơi cư trú: huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), nên trong quá trình ăn nhậu tại quán “HQ” thuộc khu phố Phước An, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, Bùi Trung Tín đã nhờ Nguyễn Đình Nguyên (SN 1993; nơi cư trú: khu phố 6, phường Long Phước), Lê Duy Cường (SN 2006; nơi cư trú: huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) đến để giải quyết mâu thuẫn.

Trong quá trình giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên, các đối tượng: Nguyên, Tín, Cường dùng dao tự chế, bình xịt hơi cay và tay, chân đánh gây thương tích Nguyễn Tấn Nh.

Các đối tượng tại cơ quan Công an cùng hung khí.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phước Bình cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường, xác định đây là vụ việc nghiêm trọng do các đối tượng từ nhiều địa phương đến gây án. Công an phường đã phối hợp với Đội điều tra tổng hợp Công an thị xã Phước Long triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt tất cả các đối tượng liên quan.

Hiện các đối tượng bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.