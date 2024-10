Khởi tố đối tượng xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông

Ngày 7/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị khởi tố vụ án hình sự để xử lý một đối tượng về hành vi "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác", gây thiệt hại lớn về tài sản.

Trước đó, ngày 2/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tin báo từ một công ty tại huyện Phú Ninh. Công ty này (100% vốn đầu tư nước ngoài) cho biết họ bị đối tượng tấn công mạng, xâm nhập trái phép vào hệ thống máy chủ (SERVER-NAS).

Đối tượng V.N.N. khai nhận vụ việc tại công an. Ảnh: Thành Ca.

Ngay sau đó, đơn vị này đã phối hợp Phòng An ninh kinh tế, Công an huyện Phú Ninh và các lực lượng liên quan vào cuộc điều tra và xác định được nghi phạm là V.N.N. (SN 1988, trú TP Tam Kỳ).

Cụ thể, ngày 1 và 2/10, N. đã sử dụng mạng Internet cố ý truy cập trái phép vào máy chủ của công ty bằng quyền quản trị của người khác để tác động thay đổi dữ liệu trên hệ thống, dẫn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty bị ngưng trệ, gián đoạn, ước tính gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục làm rõ.

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống tấn công mạng, không để đối tượng lợi dụng lỗ hổng bảo mật xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin để đánh cắp, tác động thay đổi dữ liệu làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

