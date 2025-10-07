Dừng tham quan thác Bản Giốc do nước dâng cao, dòng chảy xiết

Ngày 7/10, Ban Quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc thông báo tạm dừng đón khách tham quan cho đến khi thời tiết ổn định, mực nước rút xuống mức an toàn. Đơn vị khuyến cáo du khách không tiếp cận gần khu vực mép thác, bờ sông, các điểm dễ sạt lở hoặc ngập nước.
Ban Quản lý đề nghị du khách theo dõi thường xuyên các thông báo chính thức từ cơ quan chức năng để cập nhật tình hình và thời gian mở cửa trở lại.
Hoàn lưu bão số 11 (Matmo) gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, khiến mực nước tại thác Bản Giốc dâng cao, dòng chảy xiết mạnh và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho du khách.
Trước đó, khu du lịch thác Bản Giốc cũng dừng đón khách từ 30/9 đến 3/10 vì ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi). Khi mở lại, nước đục nhưng du khách vẫn có thể tham quan.
Nước dâng cao tại thác Bản Giốc, sáng 7/10. Ảnh: Phương Hương.
Thác Bản Giốc nằm tại vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc trên dòng sông Quây Sơn thuộc xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng. Địa danh này cách Hà Nội khoảng 370 km, cách trung tâm Cao Bằng khoảng 90 km.
Thác Bản Giốc được đánh giá là thác nước đẹp nhất Việt Nam, là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á, lọt top 10 thác đẹp nhất thế giới và là thác nước lớn thứ 4 trên thế giới trong số các thác lớn nằm trên đường biên giới giữa các quốc gia.
Thác Bản Giốc rộng khoảng 300 m, gồm thác chính và thác phụ. Thác chính nằm trên dòng sông biên giới Quây Sơn với 3 tầng nước rõ rệt, cao khoảng 30 m; thác phụ nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Việt Nam cao trên 50 m.
Du khách đi thuyền tham quan thác Bản Giốc hồi tháng 6. Ảnh: Phạm Văn Phong.
