Dùng thông tin sai do AI cung cấp, nhân sự TP.HCM bị phạt

Trước sự đổ bộ của AI, nhiều nhân sự tại TP.HCM tích cực ứng dụng công nghệ mới. Song, họ phải đối mặt với rủi ro nhận về thông tin sai, khó quản lý chất lượng sản phẩm đầu ra.

“Tự túc là hạnh phúc” là cách Tấn Phát (28 tuổi, TP.HCM) miêu tả hành trình học AI của mình. Thay vì chờ công ty đào tạo, anh tự mua ChatGPT Plus ( 20 USD /tháng) và học từ các khóa của Google để không bị bỏ lại trong thị trường lao động.

“Ban đầu, tôi chờ công ty tổ chức chương trình đào tạo nhưng chưa thấy. Tôi chủ động học để không bị bỏ lại, tự mở rộng cơ hội cho bản thân trên thị trường lao động, tránh phụ thuộc vào doanh nghiệp hiện tại”, anh nói.

Tuy nhiên, việc áp dụng AI tự phát cũng tiềm ẩn rủi ro. Tháng 2, Tấn Phát bị xử phạt khi sử dụng thông tin sai về doanh nghiệp trong một bản đề xuất gửi khách hàng. Anh dựa vào dữ liệu AI mà không kiểm chứng, cho rằng đây là thông tin công khai do công ty đăng tải trên Internet. Thực tế, đây là thông tin chưa được kiểm duyệt, có thể do AI tạo hoặc do nhân sự, đối thủ cạnh tranh nhập vào dữ liệu.

Sau một thời gian tự học, Tấn Phát cho biết hiểu hơn về cách vận hành của các công cụ AI, từ đó giao tiếp một cách thông minh, nhận về kết quả đúng ý hơn. Ngoài ra, bản nâng cấp của ChatGPT giúp anh rút ngắn thời gian xử lý dữ liệu, lập báo cáo và thiết kế đề xuất.

Tuy nhiên, rủi ro khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng gây ra những “tai nạn nghề nghiệp” đáng tiếc. Bên cạnh việc nhận lỗi về bản thân, anh cũng mong muốn doanh nghiệp đưa ra giới hạn, quy định bảo mật thông tin cụ thể, giúp nhân sự tự tin hơn trong quá trình dùng AI.

Mặc dù có khả năng tự trang bị kiến thức, mua công cụ, chuyên viên kinh doanh này vẫn chờ đợi sự hỗ trợ thêm từ phía công ty. Anh hiện chỉ có khả năng mua ChatGPT Plus, song lại muốn sở hữu nhiều công cụ hơn để tối ưu hoá quy trình xử lý các tác vụ hàng ngày.

Trong khi một số tích cực ứng dụng AI vào xử lý công việc, nhiều người vẫn e ngại với trí tuệ nhân tạo. Ảnh minh hoạ: Phương Lâm.

Theo nghiên cứu Trao quyền khai thác tiềm năng AI của công ty tư vấn McKinsey & Company, 94% nhân sự quen thuộc với các công cụ AI hiện nay. 13% sử dụng chúng để xử lý khoảng 30% công việc hàng ngày. Ngoài ra, 48% người lao động cho biết muốn tham gia chương trình đào tạo chính quy của doanh nghiệp về trí tuệ nhân tạo.

Tại Việt Nam, báo cáo Thị trường tuyển dụng 2024 & 2025 của TopCV cũng chỉ ra 82,6% người lao động thuộc nhóm Non-IT đang sử dụng AI trong công việc. Khảo sát cho thấy AI mang lại cải thiện đáng kể về hiệu suất công việc đối với phần lớn nhân sự. 49,7% đánh giá AI giúp tăng hiệu suất trên 31%. Tuy nhiên, vẫn còn 20,9% người lao động cho rằng tác động của AI không rõ ràng hoặc không có ảnh hưởng.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, nhiều nhân sự chủ động sử dụng công cụ AI và trang bị kiến thức về trí tuệ nhân tạo. Song, họ cũng phải đối mặt với một số rủi ro khi ứng dụng công nghệ vào quá trình xử lý các tác vụ hàng ngày.

Trong khi đó, một số người lao động vẫn e dè với AI. Lý do mà nhóm này đưa ra là ngành nghề chưa yêu cầu áp dụng chuyên sâu và công ty không tạo điều kiện, hỗ trợ nhân viên trong quá trình tiếp cận với công nghệ tiên tiến.

Đối mặt rủi ro khi ứng dụng AI

Không chỉ nhân sự kinh doanh, người làm sáng tạo cũng phải đối mặt với những thách thức tương tự khi ứng dụng AI.

Nhân viên thiết kế đồ họa Mai Anh (24 tuổi, quận Tân Bình, TP.HCM) cũng quen thuộc với việc ứng dụng AI vào công việc. Cô sử dụng các công cụ như MidJourney, ChatGPT và Photoshop AI hàng ngày để đáp ứng yêu cầu thiết kế nhanh chóng và hiệu quả.

Khi khách hàng yêu cầu những hình ảnh đặc thù nhưng không có thời gian tổ chức buổi chụp chuyên nghiệp, Mai Anh gợi ý sử dụng MidJourney (công cụ tạo hình ảnh từ các mô tả văn bản) để sản xuất những bức ảnh phù hợp. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giảm thiểu chi phí so với phương pháp truyền thống.

Mai Anh thường xuyên sử dụng các công cụ AI trong công việc thiết kế.

Khách hàng của cô chủ yếu đến từ Trung Quốc, nơi trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng rộng rãi trong các chiến lược marketing, và họ tích cực ủng hộ giải pháp này. Điều đó thúc đẩy Mai Anh phát triển kỹ năng sử dụng công nghệ để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tuy nhiên, việc ứng dụng AI cũng có những thách thức nhất định. Một vấn đề phổ biến là sự trùng lặp trong các sản phẩm do AI tạo ra. Dù thay đổi câu lệnh (prompt), công cụ trí tuệ nhân tạo vẫn có xu hướng tạo ra những khuôn mặt, bố cục hoặc phong cách thiết kế tương tự nhau.

“Nhiều khách hàng nhận xét rằng các mẫu nhân vật AI có xu hướng lặp lại, đặc biệt là những nhân vật phương Tây”, cô chia sẻ.

Để khắc phục điều này, Mai Anh áp dụng những chiến lược sáng tạo như thay đổi các đặc điểm bao gồm màu da, kiểu tóc, sắc tộc và hình dáng khuôn mặt của nhân vật.

“AI có thể thiết kế hình ảnh theo yêu cầu, nhưng vẫn không thể sáng tạo một concept hoàn toàn mới. Thậm chí, đôi khi AI còn tạo ra những hình ảnh phi thực tế như những ngón tay thừa”, cô giải thích.

Mai Anh cho biết từng thử nghiệm AI trong toàn bộ quy trình thiết kế, nhưng vẫn phải chỉnh sửa thủ công một số chi tiết như bảng màu thương hiệu để đáp ứng đúng yêu cầu khách hàng. AI có thể tạo ra hình ảnh nền (background) hoặc chỉnh sửa bố cục cơ bản, nhưng sẽ đem lại sản phẩm thiếu sự tinh tế và tính cá nhân hoá nếu không có tác động của con người.

Chưa ứng dụng, chờ doanh nghiệp

Khác với Tấn Phát và Mai Anh, kỹ sư lắp đặt mạng Vĩnh Kiện (24 tuổi, Thủ Đức, TP.HCM) chưa ứng dụng AI nhiều vào quá trình giải quyết các nhiệm vụ hàng ngày.

Vĩnh Kiện có ít trải nghiệm với công cụ AI trong công việc lắp đặt mạng.

Kiện cho biết công việc của anh yêu cầu sự tỉ mỉ, kỹ năng thực tế cao, chủ yếu tập trung vào khâu xử lý và khắc phục sự cố trực tiếp với các thiết bị. Đây là những thao tác mà công nghệ hiện tại chưa thể hoàn toàn đảm nhận.

AI có thể giúp phân tích và đưa ra gợi ý, nhưng khâu xử lý tình huống cụ thể vẫn cần đến sự can thiệp trực tiếp của kỹ sư mạng. Đó cũng là lý do Vĩnh Kiện chưa tìm hiểu chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, tập trung phát triển các kỹ năng nghề nghiệp khác ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, khi “làn sóng” công nghệ đổ bộ, kỹ sư này cũng ý thức được mức độ ảnh hưởng và giá trị mà AI mang lại cho công việc của mình. Theo sự tìm hiểu của anh, dù không thể thay thế kỹ sư, các công cụ AI hiện đại vẫn có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu, giám sát hệ thống và tự động hóa các quy trình.

“Trong tương lai, tôi hy vọng công ty sẽ triển khai các chương trình đào tạo về AI, giúp tôi có cơ hội áp dụng công nghệ này một cách hiệu quả, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng công việc”, anh chia sẻ.

Tương tự, chuyên viên hành chính - nhân sự Hoàng Oanh (30 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng chưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quá trình xử lý các tác vụ hàng ngày. Doanh nghiệp của cô không yêu cầu nhân sự ở tất cả bộ phận sử dụng AI, cũng chưa tổ chức các chương trình đào tạo chuyên biệt.

“Công ty mới cung cấp tài khoản ChatGPT Plus cho nhân viên bộ phận phát triển sản phẩm, thiết kế, song cũng không hướng dẫn sử dụng. Những người có tài khoản trả phí còn chưa dùng, tôi không vội”, Hoàng Oanh nói.

Hơn nữa, Oanh cũng cho rằng lĩnh vực hành chính - nhân sự vốn lấy con người làm trọng tâm. Vị trí của cô làm việc trực tiếp với con người, nên khó bị thay thế bởi công nghệ hiện đại. Vì thế, nếu doanh nghiệp không yêu cầu sử dụng, tổ chức các khóa học bồi dưỡng, cô chưa có ý định tự trang bị kiến thức về AI một cách chuyên sâu.

“Tôi có thể sử dụng các công cụ một cách cơ bản. Mức độ ứng dụng này đủ đáp ứng phần lớn yêu cầu công việc hiện tại, chưa cần đầu tư thêm. Tôi ưu tiên phát triển một số kỹ năng khác ở giai đoạn 6 tháng đến một năm tới”, Hoàng Oanh chia sẻ.

Hành động từ phía doanh nghiệp góp phần tạo ra thái độ của nhân sự đối với trí tuệ nhân tạo. Ảnh minh hoạ: Phương Lâm.

Nhìn chung, mức độ ứng dụng AI vào công việc của nhân sự phụ thuộc vào mong muốn cá nhân, định hướng doanh nghiệp và đặc thù nghề nghiệp.

Tuy nhiên, bà Thanh Nguyễn, Giám đốc Điều hành và Truyền cảm hứng hạnh phúc tại công ty tư vấn thương hiệu nhà tuyển dụng Anphabe, lại nhấn mạnh tầm quan trọng của thái độ chủ động trang bị kiến thức về trí tuệ nhân tạo ở người lao động tại tất cả công ty, trong mọi lĩnh vực.

Theo chuyên gia, trong bối cảnh công nghệ thâm nhập sâu rộng khiến cuộc sống thay đổi nhanh chóng, nhân sự muốn ổn định phải học cách dịch chuyển. Trước đây, người lao động có thể ưu tiên gắn bó lâu dài, phát triển sự nghiệp, thăng tiến trong một doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thực tế của thị trường lao động trong 2-3 năm gần đây chứng minh điều ngược lại. Không điều gì có thể đảm bảo các vị trí được giữ vững. Vì thế, nhân sự cần thay đổi trước khi bị bỏ lại.

Sự chủ động là điều cần thiết. Nếu muốn trang bị kiến thức về AI,nhân sự phải lập tức tải xuống và sử dụng các công cụ, trước hết thử ứng dụng bản miễn phí.

Đó là cách duy nhất giúp người lao động đứng vững trên thị trường dù vị trí công việc hay doanh nghiệp lung lay. Như vậy, nhân sự không nên phụ thuộc vào chương trình đào tạo của công ty, hoàn toàn có thể tự trang bị kiến thức, kỹ năng về trí tuệ nhân tạo.

Từ phía doanh nghiệp, bà Thanh Nguyễn cho rằng các đơn vị bắt tay vào tổ chức chương trình giảng dạy AI đang đem đến một tín hiệu tích cực. Khi bắt đầu đào tạo, doanh nghiệp truyền tải một thông điệp rõ ràng: AI là điều mà công ty quan tâm, do đó các bạn cũng cần quan tâm.