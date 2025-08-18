Đường dây đa cấp lôi kéo hàng nghìn người bị triệt phá như thế nào?

Trong vòng 10 ngày phát hiện ra đường dây này, Công an tỉnh Phú Thọ nhanh chóng triệt phá, bắt giữ nhóm đối tượng. Điều đáng nói là có nhiều thành phần, đủ mọi lứa tuổi tham gia.

Thượng tá Đỗ Đức Cường, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết cuối tháng 7/2025, quá trình trinh sát, cán bộ của phòng phát hiện nhóm đối tượng trao đổi thông tin liên quan đến đường dây đa cấp với tiền lãi suất lớn; đồng thời các anh phát hiện có một số người ở tỉnh Phú Thọ cũng đang trở thành bị hại trong đường dây này.

Từ nguồn tin trên mạng xã hội

Với tinh thần khẩn trương, cấp bách, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tập trung quân số, ngày đêm trinh sát trên không gian mạng, thu thập tài liệu chứng cứ, lần theo đối tượng, xây dựng profile của nhóm cầm đầu.

Quá trình xác minh, trinh sát xác định đây là nhóm tội phạm kinh doanh đa cấp trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động rất phức tạp, lợi dụng kẽ hở của pháp luật trong quản lý, sử dụng tiền kỹ thuật số để hứa hẹn lợi nhuận cao nhằm lôi kéo nhiều người dân tham gia nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Chánh Đáng (SN 1986, trú tại phường Vĩnh Hội, TP.HCM) cầm đầu.

Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (người ngồi thứ 2 bên phải), họp chỉ đạo kế hoạch phá án.

Ngày 30/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã báo cáo Ban Giám đốc xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý; xây dựng kế hoạch, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức các mũi trinh sát, thu thập tài liệu chứng cứ về hoạt động của các đối tượng chủ chốt…

Căn cứ kết quả trinh sát Ban chuyên án xác định, ngày 9/8, đối tượng Đáng sẽ cùng đồng bọn tổ chức Hội thảo với chủ đề "Tầm nhìn TCIS đến năm 2030" tại khu du lịch Ao Vua, xã Suối Hai, Hà Nội để nhằm khuếch trương, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư vào đồng tiền TCIS.

Theo Thượng tá Đỗ Đức Cường, đây là thời điểm “chín muồi” để phá án, nếu không kịp thời ngăn chặn thì nhóm đối tượng sẽ mở rộng mạng lưới ra nhiều địa phương, lôi kéo hàng nghìn người tham gia và chiếm đoạt số tiền rất lớn của người dân.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xây dựng kế hoạch phá án báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, phối hợp với Phòng An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, huy động gần 200 CBCS, cùng phương tiện, trang thiết bị để đấu tranh, triệt phá ổ nhóm khi các đối tượng đang tổ chức hội thảo cho hơn 200 người tại khu du lịch Ao Vua.

Đáng chú ý, để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, đối tượng Đáng và đồng bọn yêu cầu người tham gia hội thảo phải nộp điện thoại (sẽ trả điện thoại khi xong hội thảo) để tránh livestream, quay phim, chụp ảnh...

Công an tỉnh Phú Thọ đồng loạt khám xét nơi tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tầm nhìn TCIS đến năm 2030”, tại khu du lịch Ao Vua, xã Suối Hai, Hà Nội.

Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an tỉnh, các tổ công tác Công an tỉnh được phân công áp sát địa điểm tổ chức hội thảo. Khi các đối tượng đang tham gia tuyên truyền, lôi kéo bị hại thì đồng loạt gần 200 CBCS bất ngờ ập vào nhanh chóng bắt giữ các đối tượng cầm đầu, giúp sức…;

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn, trực tiếp tuyên truyền, giải thích, cảnh báo cho những người có mặt tại hội thảo về các chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, núp bóng hoạt động kinh doanh đa cấp, đầu tư tiền kỹ thuật số.

Trong các bị hại có ông N.V.T (80 tuổi) cho biết lần đầu được người quen dẫn vào hội thảo để nhận quà. Còn anh N.T.H (SN 1956, trú tại Hà Nội) cho hay đã đầu tư 1.100 USD T, số tiền này anh tích cóp sau khi nghỉ hưu, được các đối tượng trả lãi suất 8,67%/1 tháng và 104%/1 năm. Nghe và tin lời đối tượng, chị T.H (quê ở tỉnh Hà Tĩnh) đã đầu tư hơn 400.000 USD T, anh L.M.T (ở tỉnh Quảng Ninh) đầu tư hơn 500.000 USD , hay chị N.T.D (quê ở tỉnh Lào Cai) đã đầu tư số tiền khủng 15.000 USD T.

Phía ngoài hội trường nơi diễn ra hội thảo, nhóm đối tượng lấy hình ảnh người nước ngoài (được thuê) để lôi kéo người dân tham gia.

Tại sao có nhiều người lại dính bẫy đa cấp?

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, từ tháng 6/2024, với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư để sử dụng kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử Crypto, đối tượng Đáng đã thuê N.M.T (SN 1985, trú tại phường An Khánh, TP.HCM) và T.P.V (SN 1988, trú tại tỉnh Gia Lai) tạo lập Website huy động vốn https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS bằng công nghệ Blockchain.

Đối tượng Đáng là người trực tiếp quản lý Web và đồng tiền TCIS. Trên Website https://tcis.ai, anh ta cho đăng tải thông tin giới thiệu về “Công ty Công nghệ TCIS” là một doanh nghiệp hoạt động về công nghệ máy tính được thành lập và hoạt động tại Canada từ ngày 4/12/2015, có Văn phòng đại diện tại Biệt thự M09-LK19, khu A, phường Dương Nội, TP Hà Nội. Công ty nghiên cứu về công nghệ máy tính lượng tử, Blockchain và các ứng dụng hệ sinh thái trên nền tảng này, tuyên bố sử dụng các công nghệ tiên tiến như máy tính siêu lượng tử và phát triển Blockchain riêng…

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn ( người ngồi ngoài cùng bên phải ảnh) lấy lời khai đối tượng cầm đầu Nguyễn Chánh Đáng.

Ngoài ra, đối tượng Đáng đưa ra những thông tin hứa hẹn đồng Token TCIS sẽ có giá trị lớn gấp hàng trăm, hàng nghìn lần giá trị khởi tạo. Trên thực tế, Đáng không liên kết gì với "Công ty Công nghệ TCIS" tại Canada, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mở Văn phòng đại diện tài Việt Nam. Hệ thống TCIS do Đáng tạo ra không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế. Nguồn tiền để trả cho nhà đầu tư (những người tham gia TCIS) là tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước.

Để quảng bá, thu hút người tham gia đầu tư, phát triển hệ thống, đối tượng Đáng đã thông qua Trần Minh Nhật (SN 1977, trú tại phường Hòa Hưng, TP.HCM) để thuê các trang thông tin điện tử, báo điện tử đăng tải các bài viết nhằm quảng bá thông tin, hình ảnh về hệ thống TCIS. Thời gian đầu, Nhật giúp Đáng nghiên cứu tạo các tài liệu để đào tạo Leader, thuyết trình, chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram... và tổ chức các hội nghị, hội thảo trên toàn quốc để tuyên truyền đào tạo Leader thu hút người tham gia hệ thống…

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Doãn Văn Mạnh.

Đến tháng 10/2024, nhằm tạo niềm tin cho người tham gia đầu tư về Dự án TCIS có quy mô, tầm vóc quốc tế, Đáng đã giao cho Nhật thuê 2 người nước ngoài là Konakala Wiliam và Konakala Abjaiau, quốc tịch Ấn Độ mở Văn phòng, làm thiện nguyện tại Ấn Độ và New Zealand. Đáng giao Konakala Abjaiau làm trưởng đại diện tại New Zealand và Ấn Độ và tổ chức chia sẻ các tài liệu, hình ảnh thể hiện TCIS có tầm phát triển đa quốc gia cho người tham gia dự án. Quá trình trao đổi với Wiliam, Đáng và Nhật thông tin TCIS đã được cấp phép tại Canada và có văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Tin tưởng những thông tin do Đáng và Nhật đưa ra, nên Wiliam và Abjaiau đã đồng ý tham gia hệ thống TCIS và cho sử dụng hình ảnh làm Poter quảng bá cho hệ thống TCIS. Trước đó, tháng 7, Đáng nhờ Tuấn liên hệ mua giấy phép hoạt động giả của hệ thống TCIS tại New Zealand, trên mạng với giá 1.860USD, đứng tên Giám đốc Công ty là Abjaiau KonaKala và một đường link thể hiện hệ thống “Tcis.ai” đã được Chính phủ New Zealand cấp giấy chứng nhận hoạt động đầu tư đồng tiền mã hóa điện tử.

Ngày 9/8, Wiliam và Abjaiau được Đáng sắp xếp với vai trò là chuyên gia đại diện của TCIS tại Newzeland đến tham dự hội nghị, hội thảo có chủ đề "Tầm nhìn TCIS đến năm 2030", tổ chức tại khu du lịch Ao Vua, xã Suối Hai, Hà Nội.

Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai của đối tượng Trần Minh Nhật.

Để tham gia đầu tư trên TCIS.AI, nhà đầu tư (người tham gia) phải đăng ký ví tiền điện tử trên ứng dụng “MyTonWallet” hoặc “Tonkeeper” để đăng ký tài khoản trên hệ thống TCIS. Sau đó, mua tiền điện tử USDT và chuyển vào tài khoản trên Tcis.ai, thực chất là chuyển tiền vào ví tổng của dự án TCIS do Đáng và Doãn Văn Mạnh (SN 1993), trú tại phường Trung Hòa, Hà Nội là người quản lý và phê duyệt lệnh rút tiền của các nhà đầu tư.

Hệ thống TCIS quy định 10 gói đầu tư với giá trị từ 20 USD đến trên 100.000 USD . Hệ thống hứa hẹn trả lãi đầu tư từ 35% đến 67% doanh thu đầu tư hàng tháng, được chia nhỏ theo ngày. Hình thức trả lãi: 50% bằng USDT và 50% bằng Token TCIS vào tài khoản của người tham gia. Đầu tư đơn thuần có giới hạn thu nhập là 300%; đầu tư cộng hoa hồng từ kinh doanh có giới hạn thu nhập là 500% số tiền đã đầu tư.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn khuyến cáo, nhắc nhở những người đang tham gia hội thảo về các chiêu trò, thủ đoạn của nhóm đối tượng.

Cấp bậc nhà đầu tư và điều kiện: Có 10 cấp bậc (Level 1 - Level 10), cấp bậc càng cao, tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận càng lớn. Điều kiện lên cấp bao gồm: Điều kiện phát triển hệ thống (yêu cầu số lượng F1 đạt cấp bậc nhất định, ví dụ Level 2 yêu cầu 3 F1 level 1) và điều kiện doanh số cá nhân (yêu cầu tổng doanh số cá nhân đạt ngưỡng nhất định).

Cơ chế hoa hồng và thưởng đa cấp: Hoa hồng trực tiếp, tỷ lệ hoa hồng phụ thuộc vào cấp bậc của người giới thiệu và thế hệ F (F1 nhận 10% ở tất cả các cấp độ…). Hoa hồng lãi trên lãi dựa trên lợi nhuận của tuyến dưới, tỷ lệ cao hơn hoa hồng trực tiếp. Hình thức trả hoa hồng tương tự lợi nhuận đầu tư, 50% bằng USDT và 50% bằng Token TCIS.

Tang vật vụ án.

Cơ quan điều tra làm rõ đồng USDT có thể rút và bán ra VNĐ, nhưng Token TCIS bị khóa và chưa cho nhà đầu tư rút, hứa hẹn đồng TCIS sẽ được lên sàn vào tháng 10/2025. Đối với USDT của các nhà đầu tư khi tham gia hệ thống TCIS, dòng tiền sẽ được chuyển từ ví nhà đầu tư lên tuyến trên và sẽ được tập hợp chung chuyển vào ví tổng của hệ thống TCIS do Đáng và Mạnh quản lý.

Từ ví tổng trên, Đáng chuyển sang ví cá nhân để sử dụng chi tiêu cá nhân. Trong thời gian từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025, Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia với hơn 4.000 tài khoản, tổng số tiền đầu tư hơn 2 triệu USD T, tương ứng số tiền hơn 50 tỷ đồng .

Căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Chánh Đáng, Trần Minh Nhật, Doãn Văn Mạnh về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" được quy định tại Điều 217a Bộ luật hình sự; thu hồi số tiền hơn 30 tỷ đồng của các đối tượng và triệu tập hơn 20 đối tượng liên quan để làm rõ về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".

Hiện, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục phối hợp với phòng An ninh điều tra điều tra, xác minh mở rộng chuyên án để xử lý các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản theo quy định pháp luật.