Dứt cảnh ế ẩm tại 'thiên đường mua sắm' Hàn Quốc

Nhờ lượng khách quốc tế tăng kỷ lục, tỷ lệ mặt bằng bỏ trống tại khu mua sắm sầm uất Myeong-dong giảm mạnh từ 52,5% xuống chỉ còn 4,9% trong quý II.

Khách du lịch tại khu mua sắm Myeongdong, ngày 9/1/2023. Ảnh: Kim Hong-Ji/Reuters.

Trong giai đoạn đỉnh dịch Covid-19 năm 2022, hơn một nửa cửa hàng ở Myeong-dong (Seoul, Hàn Quốc) phải đóng cửa do thiếu khách quốc tế.

Đến nay, tỷ lệ bỏ trống chỉ còn bằng 1/10 so với thời điểm đó, đánh dấu sự hồi sinh ngoạn mục của "thiên đường mua sắm" này, theo số liệu công bố ngày 21/9 của hãng dịch vụ bất động sản Cushman & Wakefield Korea.

Korea Times nhận định động lực chính đến từ lượng khách nước ngoài đạt 8,83 triệu lượt trong nửa đầu năm, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này vượt kỷ lục 8,44 triệu lượt trong nửa đầu năm 2019, trước khi đại dịch bùng nổ.

Tại Myeong-dong, các cửa hàng mỹ phẩm và phong cách sống đang bắt đầu phục hồi.

Những người bán hàng rong đang chờ khách tại khu mua sắm Myeong-dong, ngày 9/1/2023. Ảnh: Kim Hong-Ji/Reuters.

Olive Young, được mệnh danh "thánh địa K-beauty" trong mắt du khách, hiện có 8 chi nhánh ở khu mua sắm này. Trong đó, cửa hàng Myeongdong Town đứng đầu doanh thu toàn quốc với hơn 90% giao dịch đến từ khách nước ngoài.

Daiso, chuỗi bán lẻ đồ gia dụng, cũng sở hữu một cửa hàng 12 tầng tại khu phố sầm uất, được xếp hạng có doanh thu cao nhất toàn quốc. Một tầng riêng biệt được bố trí chỉ để bán mỹ phẩm dưới 5.000 won ( 3,5 USD ), phục vụ nhu cầu săn mỹ phẩm giá rẻ của khách ngoại.

Ngoài ra, nhiều thương hiệu thời trang nội địa và quốc tế cũng phát triển hệ thống cửa hàng, bao gồm: MLB, Discovery và Matin Kim.

Các cửa hàng này thu hút tỷ lệ lớn khách du lịch, trong đó hơn 90% khách tại MLB là người nước ngoài, Discovery đạt trên 80%. Riêng chi nhánh Matin Kim tại Myeong-dong đang dẫn đầu doanh thu toàn hệ thống, với khách nước ngoài đóng góp 70% tổng doanh số.