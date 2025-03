Elon Musk bị tố cắt xén tiền nuôi con

Tỷ phú Elon Musk bị cáo buộc cắt giảm đáng kể các khoản hỗ trợ tài chính sau khi nữ tác giả Ashley St. Clair đệ đơn kiện đòi nuôi con một mình.

Elon Musk đến nay công nhận có 13 con với 3 phụ nữ. Ảnh: Shivon Zilis/X.

Theo nhóm pháp lý của Ashley St. Clair, Elon Musk đã "trả đũa tài chính" đối với cậu con trai chung của cả hai sau khi nữ KOL 26 tuổi đệ đơn yêu cầu quyền nuôi con tại Tòa án Tối cao New York (Mỹ) vào tháng 2 vừa qua.

"Elon Musk đã cắt giảm đáng kể khoản hỗ trợ tài chính cho con trai mình. Ông ấy làm điều này sau khi Ashley buộc phải đưa vụ việc ra tòa vì Musk từ chối giải quyết riêng tư", luật sư của Ashley nói với tạp chí People.

Nhóm luật sư còn cho rằng Elon Musk đã nộp đơn khẩn cấp yêu cầu lệnh cấm phát ngôn với St. Clair nhằm ngăn cô tiết lộ về vụ việc. Thẩm phán từ chối công nhận tính khẩn cấp, nhưng đơn vẫn trong tình trạng chờ xem xét.

St. Clair kiên quyết phản đối yêu cầu này nhằm bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mình. Trong khi đó, Musk luôn tự nhận là người ủng hộ quyền tự do ngôn luận và thường xuyên sử dụng nền tảng mạng xã hội X do ông sở hữu.

"Nếu Musk thực sự đề cao sự minh bạch, có lẽ ông ấy cũng nên áp dụng nguyên tắc đó vào cuộc sống cá nhân", luật sư của St. Clair cho biết.

Người đại diện của Musk từ chối bình luận về vụ việc.

Vào tháng 2, Ashley St. Clair đệ đơn yêu cầu quyền nuôi con đối với bé trai R.S.C., sinh vào tháng 9/2024. Cô khẳng định Musk là cha của đứa trẻ nhưng không có mặt trong lúc sinh và chỉ gặp con vỏn vẹn 3 lần. Ông cũng bị tố không tham gia chăm sóc hay nuôi dưỡng con.

St. Clair cũng đệ đơn yêu cầu xác nhận quan hệ cha con cùng với đơn giành quyền nuôi con.

Sau đó, Tòa án New York yêu cầu Musk ra hầu tòa để giải thích vì sao ông không nên trao quyền nuôi con hoàn toàn cho St. Clair hoặc không cần làm xét nghiệm ADN.

Nữ KOL 26 tuổi đưa ra cáo buộc tỷ phú Elon Musk cắt giảm tiền nuôi con chung của của hai. Ảnh: New York Post.

Thẩm phán Jeffrey H. Pearlman cũng đang xem xét việc Musk có phải trả tiền trợ cấp nuôi con cho St. Clair hay không. Luật sư của nữ tác giả trẻ tiết lộ CEO Tesla vẫn chưa chính thức nhận đơn kiện, dù đã có nhiều yêu cầu gửi đến ông và nhóm pháp lý.

"Việc né tránh nhận đơn đã kéo dài vụ kiện và gây căng thẳng không cần thiết. Điều này thật sự không phù hợp khi có một đứa trẻ sơ sinh liên quan", luật sư nói thêm.

Giữa tháng 2, St. Clair bất ngờ tuyên bố trên X rằng cô và Elon Musk có con chung. "Tôi đã giữ kín chuyện này để bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của con, nhưng gần đây truyền thông đã có ý định công khai chuyện này bất chấp hậu quả", cô viết.

Elon Musk chỉ công nhận có 13 người con với 3 người phụ nữ: 6 con với vợ cũ Justine Wilson, 3 con với ca sĩ Grimes, và 4 con với cấp dưới của mình Shivon Zilis. Gần đây, Zilis xác nhận cô và Musk bí mật chào đón con trai thứ 4, Seldon Lycurgus, nhưng không tiết lộ thời gian cụ thể.