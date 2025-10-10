Emily Ratajkowski, Bella Hadid mê chung một dòng trang sức

Với vai trò là một người mẫu, diễn viên hàng đầu hiện nay, Emily Ratajkowski gây ấn tượng bởi vóc dáng quyến rũ và phong cách thời trang độc đáo.

Không chỉ đốt cháy sàn diễn của New York Fashion Week với những bước catwalk đầy tự tin và thần thái lạnh lùng, Emily Ratajkowski (Emrata) còn khiến giới mộ điệu trầm trồ khi xuất hiện tại các sự kiện lớn tại New York, biến mọi nơi cô đặt chân đến thành một sàn runway riêng biệt.

Emily Ratajkowski luôn sở hữu thần thái tự tin trên sàn catwalk.

Gần đây, Emrata đã có màn "comeback" tại New York Fashion Week khi xuất hiện thần thái trên sàn diễn của nhà mốt Tory Burch, chứng minh đẳng cấp của một người mẫu hàng đầu bằng chính những sải bước đầy tự tin và quyến rũ.

Trước đó một ngày, “hot mom” thu hút sự chú ý của truyền thông khi xuất hiện tại sự kiện giới thiệu dòng trang sức cao cấp Ice Cube của Chopard. Sự kiện quy tụ hàng loạt ngôi sao nổi tiếng khắp thế giới, trong đó sự xuất hiện của Emrata không chỉ là một trong những điểm nhấn của đêm tiệc, mà còn khẳng định vị thế của cô trong làng thời trang.

Emrata nổi bật tại sự kiện giới thiệu dòng trang sức cao cấp Ice Cube của Chopard.

Emrata xuất hiện đầy quyền lực trong bộ suit đen với phần xẻ ngực táo bạo. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào những món trang sức cao cấp từ Chopard. Emrata khéo léo kết hợp chiếc vòng tay Ice Cube Chopard bản lớn nạm hàng chục viên kim cương lấp lánh, cùng đôi khuyên tai Ice Cube đồng điệu. "Bộ đôi" này không chỉ làm nổi bật sự quý phái và đẳng cấp của cô, mà còn là điểm nhấn hoàn hảo cho vẻ đẹp hiện đại, phóng khoáng của người mẫu hàng đầu.

Không chỉ đồng hành cùng nàng “hot mom” Emrata, bộ sưu tập trang sức Chopard Ice Cube còn tạo nên cơn sốt khắp thế giới khi được nhiều ngôi sao hàng đầu lựa chọn, khẳng định sức hút vượt thời gian của những thiết kế lấy cảm hứng từ những chuỗi băng.

Bella Hadid quyến rũ với Ice Cube.

Siêu mẫu hàng đầu thế giới Bella Hadid, với vai trò đại sứ thương hiệu toàn cầu, trở thành hiện thân cho tinh thần phá cách và hiện đại của Ice Cube. Cô thường xuyên kết hợp những món trang sức hình khối tối giản này vào phong cách thường ngày lẫn các sự kiện lớn. Từ nhẫn xếp tầng, vòng cổ cho đến đồng hồ, Bella đã chứng minh Ice Cube là món trang sức có tính ứng dụng cao, giúp người đeo thể hiện phong cách cá nhân tinh tế.

Nếu với các sao Âu Mỹ, Ice Cube gắn liền với vẻ đẹp tự do, phóng khoáng thì tại châu Á, nhóm nhạc nữ aespa đã thổi một làn gió mới với “chuỗi băng” này. Trong chiến dịch quảng bá trước, các thành viên Karina, Winter, Giselle và Ningning đã biến tấu Ice Cube theo nhiều phong cách khác nhau. Sự kết hợp này đã cho thấy Ice Cube có thể phù hợp với nhiều phong cách, thu gọn khoảng cách thế hệ của bộ sưu tập. Được biết, giá khởi điểm của Ice Cube rơi vào khoảng 32 triệu đồng, mức giá được xem là hợp lý cho trang sức cao cấp.

aespa kết hợp cùng Ice Cube.

Ngoài Emrata, Bella Hadid và aespa, nam thần Hoa ngữ Trương Lăng Hách cũng dành sự yêu thích cho Ice Cube. Trong chiến dịch quảng bá bộ sưu tập, nam diễn viên bộ phim Anh đào hổ phách gây ấn tượng với diện mạo điển trai được nâng tầm bởi thiết kế đa diện của Ice Cube.

Trương Lăng Hách khoe vẻ nam tính với thiết kế đa diện của Ice Cube.

Chopard Ice Cube lấy cảm hứng từ khối lập phương vuông vắn, tối giản nhưng đầy tính nghệ thuật. Bộ sưu tập này không chỉ là món phụ kiện mà còn là biểu tượng của sự thanh lịch bền vững, khẳng định vẻ đẹp của con người trong kỷ nguyên mới.

