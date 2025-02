Emma Watson học tiến sĩ tại Đại học Oxford

Emma Watson bắt đầu làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Oxford từ tháng 9/2024, với chuyên ngành Viết sáng tạo.

Emma Watson kiên định theo đuổi con đường học vấn bên cạnh sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: FT.

Hồi niên thiếu, Emma Watson đã phải từ bỏ kế hoạch ban đầu là vào đại học, dành một năm để quay bộ phim Harry Potter.

Nhưng giờ đây, với bằng cử nhân từ Đại học Brown (Mỹ) và bằng thạc sĩ Viết sáng tạo từ Đại học Oxford (Anh), nữ diễn viên đang trên đường trở thành tiến sĩ.

Ngôi sao 35 tuổi bắt đầu làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Oxford từ tháng 9/2024. Cô tiếp tục theo đuổi chuyên ngành Viết sáng tạo.

Động thái này làm dấy lên suy đoán rằng cô sẽ viết sách của riêng mình, theo bước chân của tác giả Harry Potter J. K. Rowling.

Nguồn tin của Daily Mail cho biết Emma Watson sống một cuộc sống khá "bình thường" tại Oxford. Cô hòa nhập với các sinh viên khác, cố gắng không gây sự chú ý. Tuy nhiên, cô vẫn tham gia các sự kiện xã hội và thường được bắt gặp cùng bạn trai tại các quán cà phê gần trường, lúc nào cũng mang theo sách vở.

"Cô ấy bắt đầu học từ năm ngoái, rất yêu Oxford và đã tạo dựng được một cuộc sống vui vẻ tại đây", nguồn tin cho biết.

Emma Watson và bạn trai Kieran Brown được cho là quen nhau tại Đại học Oxford. Kieran Brown đang theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Văn học thế kỷ 19 và Kinh tế học.

Emma Watson sinh năm 1990, nổi tiếng thế giới khi thủ vai phù thủy Hermione Granger trong loạt phim Harry Potter. Cô tiếp tục gây ấn tượng khi góp mặt trong The Perks of Being a Wallflower (2012) và gần đây là Beauty and the Beast (2017), Little Women (2019).

Những năm qua, Watson luôn có mối quan hệ chặt chẽ với Đại học Oxford. Sinh ra trong gia đình cả bố và mẹ là luật sư, Watson đã dành phần lớn thời thơ ấu của mình ở Oxford. Cô theo học trường Dragon và trường Headington dành cho nữ sinh, đạt thành tích học tập xuất sắc với điểm A tuyệt đối ở kỳ thi A-level.

Nữ diễn viên tốt nghiệp Đại học Brown vào năm 2014. Cô mất 5 năm mới hoàn thành chương trình học tại đây thay vì 4 năm như bạn bè vì từng phải bảo lưu vì công việc.

Tuy nhiên, Watson chưa bao giờ có ý định bỏ học. Thậm chí, cô từng từ chối rất nhiều lời mời để dành thời gian cho việc học.

Năm 2016, minh tinh Người đẹp và Quái vật trở thành học giả không chính thức tại Lady Margaret Hall của Đại học Oxford. Ba năm sau, cô tiếp tục được bổ nhiệm lên làm học giả liên kết của trường. Tháng 9/2023, Watson bắt đầu khóa học thạc sĩ ở Oxford.