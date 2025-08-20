Estonia - đất nước kỹ thuật số hạnh phúc

Ở Estonia, công nghệ không biến cuộc sống thành một cỗ máy lạnh lẽo mà được tạo ra để khiến cuộc sống hạnh phúc, công bằng và tử tế hơn.

Khi nhắc đến công nghệ, nhiều người hình dung những tòa nhà chọc trời, nhịp sống hối hả và guồng quay gấp gáp. Nhưng ở một góc nhỏ phía đông bắc châu Âu, có một quốc gia lại chọn cách khác. Ở Estonia, công nghệ không biến cuộc sống thành một cỗ máy lạnh lẽo. Ngược lại, công nghệ được tạo ra để khiến cuộc sống hạnh phúc,công bằng và tử tế hơn.

Một xã hội kết nối bằng niềm tin số

Từ đầu những năm 1990, sau khi giành lại độc lập, Estonia phải đối mặt với thách thức làm sao để xây dựng một bộ máy hành chính hiệu quả trong khi nguồn lực tài chính và nhân lực đều hạn chế. Thay vì sao chép mô hình quản trị truyền thống, họ đã đưa ra một quyết định táo bạo - chuyển đổi số toàn diện.

Công nghệ phục vụ hầu như mọi khía cạnh cuộc sống của người dân tại Estonia.

Ngày nay, 99% dịch vụ công của Estonia được thực hiện trực tuyến. Từ việc khai sinh cho một đứa trẻ, đăng ký kết hôn, mua bán bất động sản, đến việc kê khai thuế - tất cả đều có thể làm online trong vài phút. Ngay cả bầu cử, người dân cũng có thể bỏ phiếu qua Internet, và Estonia là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai thành công hình thức này.

Điểm đặc biệt là công dân có toàn quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình. Mỗi lần thông tin bị truy cập, người dân đều nhận được thông báo ai, khi nào, vì nguyên nhân gì. Chính cơ chế minh bạch này giúp tạo dựng niềm tin số - một giá trị mà ngay cả nhiều quốc gia phát triển cũng chưa đạt được.

Chính phủ vận hành bằng AI

Không chỉ dừng lại ở số hóa, Estonia còn đi trước thế giới trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Ở nhiều nơi, vận hành chính phủ hoàn toàn bằng AI chỉ là khái niệm đang được thảo luận trong các hội thảo công nghệ, nhưng tại Estonia, AI đã len lỏi vào cách mà chính phủ phục vụ người dân.

Cụ thể, trong lĩnh vực pháp luật, “thẩm phán AI” đã được thử nghiệm để xử lý các vụ án nhỏ, giúp giảm tải cho hệ thống tòa án và tiết kiệm thời gian cho cả công dân lẫn thẩm phán. Trong y tế, AI hỗ trợ phân tích hàng triệu hồ sơ bệnh án điện tử để đưa ra khuyến nghị chẩn đoán nhanh chóng và chính xác hơn, hỗ trợ bác sĩ ra quyết định. Hay trong lĩnh vực giáo dục, AI được sử dụng để thiết kế các bài học cá nhân hóa, giúp giáo viên hiểu rõ điểm mạnh và điểm cần cải thiện của từng học sinh.

Tại Estonia, AI đã len lỏi vào cách mà chính phủ phục vụ người dân.

Điểm đáng chú ý là Estonia không xem AI như công cụ thay thế con người. Thay vào đó, AI được sử dụng để giải phóng thời gian, để bác sĩ có thể dành nhiều thời gian hơn cho bệnh nhân, giáo viên có thể tập trung nhiều hơn vào việc lắng nghe học sinh, và công chức nhà nước có thể phục vụ người dân tốt hơn.

Hạnh phúc trong từng nhịp sống

Một buổi sáng ở Tallinn - thủ đô Estonia, bạn có thể thấy trẻ em đạp xe đi học dưới những hàng cây xanh, người dân thong thả đi bộ và những quán cà phê nhỏ nơi mọi người ngồi trò chuyện, đọc sách. Đó không phải là một bức tranh lãng mạn được vẽ ra để quảng bá du lịch, mà là thực tế đời sống nơi đây.

Estonia được đánh giá là một trong những nơi có chất lượng sống hàng đầu châu Âu.

Tỷ lệ tội phạm thấp, không khí trong lành, hệ thống y tế và phúc lợi toàn dân - tất cả khiến Estonia trở thành một trong những nơi có chất lượng sống hàng đầu châu Âu. Công nghệ không biến nơi này thành một xã hội lạnh lẽo; nó giúp giải phóng con người khỏi thủ tục phiền hà, để họ có thể sống chậm rãi và tận hưởng những giá trị giản dị.

Ngành mũi nhọn và cơ hội cho thế hệ trẻ

Nhờ nền tảng chính phủ điện tử và môi trường sống số hóa toàn diện, Estonia trở thành điểm đến lý tưởng cho các ngành như an ninh mạng, e-Governance, fintech và AI ứng dụng. Đây là những lĩnh vực đang bùng nổ toàn cầu, và Estonia đang đi đầu trong việc đào tạo, phát triển nhân lực cũng như thu hút tài năng quốc tế.

Đối với học sinh quốc tế, học tập tại Estonia không chỉ là cơ hội tiếp nhận kiến thức trong lớp học. Các em còn được trải nghiệm trực tiếp cách một xã hội vận hành bằng công nghệ số, từ việc sử dụng thẻ ID điện tử để đi tàu, thanh toán, đến việc chứng kiến cách AI được áp dụng trong y tế và giáo dục. Đó là những trải nghiệm quý giá, giúp các em rèn luyện tư duy công nghệ, làm quen với cách quản trị minh bạch, và mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Học sinh quốc tế học tập tại Estonia có nhiều cơ hội trải nghiệm trực tiếp cách một xã hội vận hành bằng công nghệ số.

Với học sinh và phụ huynh Việt Nam, Estonia không chỉ là một điểm đến học tập. Đó là nơi bạn có thể tận mắt thấy một xã hội “trong mơ” - nơi mà chính phủ vận hành như một dịch vụ, công dân được trao quyền thực sự, và hạnh phúc được đặt ở vị trí trung tâm.

Estonia là minh chứng rằng một đất nước nhỏ bé cũng có thể thay đổi thế giới - nếu họ biết chọn con đường đúng đắn. Và biết đâu, hành trình của một học sinh Việt Nam ở Estonia sẽ là khởi đầu cho một ước mơ lớn, vượt ra khỏi mọi biên giới.