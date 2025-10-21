Thời sinh viên khó tin của nữ thủ tướng đầu tiên tại Nhật Bản

Khi còn là sinh viên đại học, nữ thủ tướng Nhật Bản từng nhuộm tóc hồng, chơi trống và đua xe mô tô.

Bà Sanae Takaichi đam mê metal rock và tốc độ. Ảnh: New York Times.

Ngày 21/10, Quốc hội Nhật Bản chính thức bầu bà Sanae Takaichi làm Thủ tướng. Qua đó, bà trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử của quốc gia này.

Bà Sanae Takaichi sinh ngày 7/3/1961 tại thành phố Yamatokōriyama, tỉnh Nara, Nhật Bản. Nữ thủ tướng xuất thân từ gia đình không có truyền thống làm chính trị, cha bà làm việc cho một công ty ôtô liên kết với Toyota, còn mẹ là sĩ quan cảnh sát ở tỉnh Nara.

Theo New York Times, sau khi tốt nghiệp trường Phổ thông Unebi, bà được nhận vào 2 trường đại học tư thục nổi tiếng của Nhật Bản là Đại học Waseda và Đại học Keio.

Tuy nhiên, do cha mẹ muốn để dành tiền học phí cho em trai, bà đã từ bỏ trường tư thục đắt đỏ và theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kobe - một trường đại học công lập có tiếng tại Nhật Bản.

Dù theo đuổi sự nghiệp chính trị, bà Sanae Takaichi vẫn duy trì sở thích nghe nhạc rock như thời sinh viên. Ảnh: Reuters.

Thời điểm tốt nghiệp trung học bà lên đại học, số nữ sinh tại Nhật Bản được học lên cao rất ít, chỉ chiếm khoảng 10-12%. Không muốn bỏ lỡ cơ hội theo đuổi tấm bằng đại học, bà Takaichi vẫn quyết tâm học hành dù thời gian di chuyển từ nhà đến trường và ngược lại mất khoảng 6 giờ mỗi ngày.

Khi còn là sinh viên tại Đại học Kobe, bà Takaichi từng là một người đam mê tốc độ. Bà để tóc hồng, đua xe hai bánh, thậm chí khao khát gia nhập ban nhạc rock và trở thành tay trống cừ khôi. Tuy nhiên, khi bước vào chính trường, bà đã tạm gác sở thích đua xe.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tân thủ tướng của Nhật Bản tiếp tục theo học tại Viện Quản trị và Chính phủ Matsushita - nơi đào tạo các chính trị gia tương lai cho quốc gia này.

Trong thời gian đó, bà tham gia một chương trình tại Washington (Mỹ). Tại đây, bà làm việc trong đội ngũ nhân viên của một thành viên Đảng Dân chủ. Dù đã bước đầu làm quen với các công việc chính trị, bà vẫn quyết định chưa tham gia.

Phải đến năm 1989, khi trở thành phát thanh viên cho đài truyền hình Asahi, bà Takaichi mới bắt đầu tạo dựng tên tuổi bằng những bài phân tích chính trị.

Hiện, khi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, bà Sanae Takaichi tiếp tục theo đuổi các nhiệm vụ cấp bách trước mắt. Ngoài ra, bà cũng ủng hộ các chính sách của Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP), trong đó có chính sách miễn học phí cho bậc trung học phổ thông, theo Reuters.