Facebooker 'Đậu Thanh Tâm' bị bắt

Đậu Thị Tâm (tài khoản Facebook "Đậu Thanh Tâm") bị bắt với cáo buộc đăng tải clip với thông tin bịa đặt kêu gọi, kích động người dân phản đối Nghị định 168.

Ngày 23/1, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố khởi tố, bắt tạm giam Đậu Thị Tâm (SN 1980; trú tại số 45, ngõ 49 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tải thông tin sai sự thật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hà Nội phát hiện Đậu Thị Tâm thường xuyên sử dụng tài khoản TikTok, tài khoản Facebook "Đậu Thanh Tâm" đăng tải các clip có nội dung xuyên tạc bịa đặt việc khám, chữa bệnh của một số bệnh viện tại Hà Nội, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan chức năng và lãnh đạo các cấp...

Đậu Thanh Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Thời gian gần đây, sau khi Nghị định 168 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi giấy phép lái xe) được ban hành, Tâm còn đăng tải một số clip với thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận. Người này kêu gọi, kích động người dân phản đối Nghị định 168.

Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố và khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của Đậu Thanh Tâm.

Cơ quan công an đang khẩn trương phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.