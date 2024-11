Ford dừng sản xuất bán tải điện F-150 Lightning do ít khách mua

Hãng xe Mỹ tạm dừng sản xuất bán tải điện F-150 Lightning từ giữa tháng 11 và dự kiến khởi động lại dây chuyền này vào tháng 1 năm sau.

Theo InsideEVs, Ford sẽ tạm dừng dây chuyền sản xuất bán tải điện F-150 Lightning đến hết năm 2024.

Chia sẻ với Automotive News, Ford xác nhận thời gian tạm dừng sản xuất F-150 Lightning sẽ bắt đầu từ giữa tháng 11 và dự kiến kéo dài 7 tuần, trước khi được khởi động lại vào tháng 1 năm sau.

Ford F-150 Lightning được xem là mẫu xe quan trọng hàng đầu với Ford. Bán tải điện này đóng vai trò cầu nối cho quá trình điện hóa của hãng xe Mỹ, dù diễn ra chậm hơn dự kiến.

Chuyên trang InsideEVs cho biết dựa trên nhu cầu thực tế, Ford đã cắt giảm sản lượng mục tiêu của F-150 Lightning trong năm 2024 xuống còn một nửa so với kế hoạch ban đầu.

Nhà sản xuất ôtô Mỹ cũng cắt giảm 2 phần 3 quy mô nhân công tại trung tâm xe điện Rogue, nơi Ford tiến hành lắp ráp bán tải điện F-150 Lightning.

Ford đã thu hẹp quy mô hoạt động của trung tâm xe điện Rogue. Ảnh: Ford.

Doanh số tăng 86% nhưng Ford F-150 Lightning đã mất danh hiệu bán tải thuần điện được khách hàng Mỹ ưa chuộng nhất vào tay Tesla Cybertruck.

Thậm chí, dòng bán tải F-Series của hãng cũng có khả năng phải nhường lại ngôi vương doanh số toàn thị trường Mỹ cho Tesla Model Y, sau khi đã giữ vững danh hiệu này trong suốt 42 năm liên tiếp.

Chuyên trang InsideEVs đánh giá doanh số ấn tượng của Tesla Cybertruck chủ yếu do phải “trả nợ” số đơn hàng tồn đọng trong vài năm gần đây. Do đó, cần thêm thời gian để chứng thực sức hút của mẫu bán tải điện đầu tiên do Tesla sản xuất.

Dữ liệu từ Cox Automotive cho thấy hồi cuối tháng 9, Ford có đủ lượng bán tải điện F-150 Lightning để giao ngay cho khách hàng trong vòng 100 ngày tiếp theo.

Thời gian này vượt quá nhu cầu của các đại lý, bởi phần lớn đơn vị kinh doanh xe Ford tại Mỹ chỉ muốn lưu kho không quá 30-60 ngày.

Tesla Cybertruck vượt qua Ford F-150 Lightning để trở thành bán tải bán chạy nhất nước Mỹ. Ảnh: Top Gear.

Theo InsideEVs, quý IV thường là giai đoạn bán hàng tốt nhất của các hãng xe, do đó Ford có thể sẽ sớm giải phóng được lượng tồn kho F-150 Lightning đang có. Tuy nhiên về cơ bản, nguồn cung F-150 Lightning dư thừa không phải là một tín hiệu tốt với chương trình EV mà Ford đang nhắm đến.

Ford đang phải đối diện khoản lỗ khá lớn trong bộ phận EV. Hãng xe Mỹ xác nhận đang lỗ ròng hơn 5 tỷ USD , bao gồm khoản lỗ hơn 1 tỷ USD cho dự án phát triển SUV điện 3 hàng ghế, vốn đã bị hủy bỏ hồi quý trước. Ford cho biết đã cắt giảm 500 triệu USD chi phí cho mảng EV kể từ thời điểm đó.

CEO Jim Farley vẫn tỏ ra lạc quan với chương trình EV mà Ford đang thực hiện. Vị này nhấn mạnh sẽ kiên định với chiến lược EV, tin rằng động thái của hãng sẽ giúp Ford tạo được chỗ đứng vững chắc lâu dài trên thị trường xe điện.