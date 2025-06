G-Dragon sở hữu những mẫu xe nào?

Lexus IS 500 Climax Edition giới hạn 500 chiếc tại Nhật Bản

0

Tương tự phiên bản IS 500 Ultimate Edition tại Mỹ, Lexus IS 500 Climax Edition là lời chia tay của thương hiệu dành cho động cơ V8 trên mẫu sedan cỡ nhỏ IS.