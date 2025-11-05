Gã 'cửu vạn' lừa đảo gần 200 triệu của nhiều cán bộ công an

Công an tỉnh Lai Châu vừa thông tin, đơn vị đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Quách Văn Lập (SN 1985, trú xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, Quách Văn Lập từng làm nghề bốc vác tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân (Quảng Ninh). Am hiểu sơ bộ về hoạt động buôn lậu, Lập nảy sinh thủ đoạn vào vai người dân “có nguồn tin” về các đường dây buôn lậu rồi chủ động liên hệ với lực lượng Công an qua tin nhắn SMS hoặc Zalo.

Đối tượng Quách Văn Lập (đánh dấu X).

Bằng giọng điệu nhỏ nhẹ, tự xưng “muốn phối hợp giúp công an”, Lập tiếp cận nhiều cán bộ ở các tỉnh, thành, tự giới thiệu mình đang nắm tình hình buôn lậu tuyến Móng Cái - Hà Nội - các tỉnh miền núi. Khi tạo được lòng tin, đối tượng đề nghị gửi tiền “hỗ trợ xăng xe, mua thiết bị, chi phí thu thập thông tin” từ 5 đến 10 triệu đồng/lần. Nhận được tiền, y lập tức cắt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ.

Ngày 2/11, Lập nhắn tin cho Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu, để “báo tin hàng lậu” và xin số điện thoại Phòng Cảnh sát kinh tế “trao đổi nghiệp vụ”. Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, Đại tá Đăng chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh và lần ra danh tính kẻ giả danh.

Chỉ ít ngày sau, Công an tỉnh Lai Châu đã xác định Quách Văn Lập là đối tượng thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo từ xa qua mạng xã hội, cư trú tại tỉnh Phú Thọ. Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Tại cơ quan điều tra, Lập khai nhận do túng quẫn, y nghĩ ra chiêu giả danh người cung cấp thông tin tội phạm để lừa tiền cán bộ công an. Từ năm 2024 đến nay, Lập đã gây ra hàng chục vụ việc, chiếm đoạt gần 196 triệu đồng của cán bộ, chiến sĩ ở 16 tỉnh, thành.

Đáng nói, trong quá trình hỏi cung, Lập vẫn tỏ ra bình thản, biện minh rằng “muốn giúp công an nắm tình hình buôn lậu”, trong khi thực chất là lợi dụng uy tín, niềm tin của lực lượng thực thi pháp luật để trục lợi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.