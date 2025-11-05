VKS nêu căn cứ cộng dồn tiền đánh bạc ở khách sạn Pullman

Theo Viện Kiểm sát, việc cộng dồn số tiền các lần tham gia đánh bạc không phải "cộng vô tội vạ" mà dựa trên dữ liệu truy xuất từ hệ thống quản lý người chơi của King Club.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Phương pháp cộng dồn tiền đánh bạc đảm bảo tính khách quan

Hôm nay (5/11), Hội đồng xét xử cho 141 bị cáo phạm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong khách sạn Pullman, cùng các luật sư thực hiện quyền bào chữa.

Trước đó, nêu quan điểm luận tội Viện kiểm sát cho rằng việc áp dụng phương pháp “cộng dồn” để xác định số tiền đánh bạc không chỉ bảo đảm tính khách quan, mà còn phản ánh đúng thực tế hành vi phạm tội có tính chất kéo dài, liên tục, tổ chức chuyên nghiệp.

Theo Viện Kiểm sát, việc cộng dồn số tiền các lần tham gia đánh bạc không phải "cộng vô tội vạ" mà dựa trên dữ liệu truy xuất từ hệ thống quản lý người chơi của King Club, có xác nhận danh tính và thời điểm tham gia của từng người.

"Như trường hợp bị cáo Bùi Văn Huynh (lao động tự do) đánh bạc tổng số tiền cộng dồn hơn 16,3 triệu USD ; bị cáo Vũ Phong hơn 10,7 triệu USD ; các bị cáo Vũ Thị Tuyết Mai, Hồ Đại Dũng, Nguyễn Thế Vũ, Nguyễn Đức Long, Ngô Ngọc Đức, có số tiền đánh bạc từ hàng triệu USD trở lên. Phương pháp cộng dồn là cách tính khoa học, đảm bảo khách quan, phản ánh đúng quy mô, tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của từng bị cáo", Kiểm sát viên khẳng định.

Nhiều bị cáo thắc mắc về khoản tiền đánh bạc bị quy kết trong cáo trạng

Quá trình xét xử, nhiều bị cáo bày tỏ "băn khoăn" về khoản tiền đánh bạc ít nhưng lại bị quy kết nhiều.

Cụ thể, bị cáo Vũ Ngọc Hà (tức ca sĩ Vũ Hà, SN 1970 tại TP.HCM) khai chỉ có 5-10 triệu đồng. Đây là khoản tiền thu nhập anh ta thường mang đi đường phòng thân, khi đến khách sạn Pullman đã sử dụng đánh bạc.

Trong cáo trạng, Viện Kiểm sát quy kết Vũ Hà đánh bạc bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618,16 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD .

Lý giải việc đánh bạc số tiền nhiều, bị cáo Vũ Hà cho rằng có thể đã "ngồi kéo máy lâu, nhiều lần" nên con số cộng dồn lớn.

Ca sĩ Vũ Hà bị Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt 100 triệu đồng tội đánh bạc và phạt bổ sung 40 - 50 triệu đồng.

Tương tự, là bị cáo Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) bị quy kết đánh bạc hơn 4,3 triệu USD . Khai tại tòa, ông Đức thừa nhận sai phạm nhưng bất ngờ về số tiền cáo trạng quy kết. Mặc dù vậy, ông chấp nhận quan điểm của cơ quan công tố.

Khi bào chữa, ông Đức "giãi bày" về hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, mẹ già tai biến đã 3 năm chỉ mình mình ông chăm sóc, vợ vướng vòng lao lý vì liên quan đến tổ chức đăng kiểm, còn các con phải bỏ học.

Bị cáo Uông Trường Giang (Hà Nội) thừa nhận có đánh bạc nhiều lần nhưng khẳng định hành vi của ông ta không phạm tội. Bị cáo cho rằng, những người tổ chức đánh bạc, cố tình cho người Việt Nam vào đánh bạc tại King Clup mới là những người lừa đảo, cần xử lý nghiêm.

“Vậy là bị cáo không nhận thức được hành vi phạm tội của mình, về lại tiếp tục chơi, vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật?”, Chủ tọa hỏi. Ông Giang tiếp tục khẳng định “Tôi không vi phạm pháp luật. Không phải tôi không nhận thức ra, mà tôi không phạm tội. Số liệu quy kết các lần và tổng số tiền bị cáo đánh bạc không đúng, bị cáo ngạc nhiên về số tiền này”.