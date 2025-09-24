Galaxy Z Fold7 đồng hành cùng bạn trẻ Việt gìn giữ di sản

Rose Ng (Nguyễn Hồng Nhung) kiên trì theo đuổi sự sáng tạo lấy cảm hứng từ văn hoá truyền thống, kể lại giá trị xưa cũ bằng ngôn ngữ công nghệ của thế hệ mới với Galaxy Z Fold7.

Rose Ng là một trong những gương mặt trẻ kiên trì theo đuổi con đường sáng tạo lấy văn hoá dân tộc làm trung tâm. Tốt nghiệp ngành Thiết kế truyền thông hình ảnh tại Đức, cô chọn trở về Hà Nội - nơi lưu giữ những chất liệu truyền thống thân thuộc - để bắt đầu hành trình nghệ thuật của mình. Cô tin rằng những giá trị truyền thống không nằm yên trong bảo tàng, mà cần được kể lại bằng ngôn ngữ của thế hệ mới - sống động, gần gũi và gắn với đời sống hiện đại.

Cô đã liên tục thử nghiệm nhiều cách tiếp cận khác nhau, từ những bộ quà tặng thủ công lấy cảm hứng từ tranh dân gian, loạt dự án quảng cáo kết hợp yếu tố truyền thống, cho đến triển lãm “Kinh Kỳ” tái hiện dòng tranh Hàng Trống qua ngôn ngữ thị giác đương đại. Mỗi dự án là một bước đi trong hành trình mở lối, kết nối di sản với cộng đồng theo cách mới mẻ nhưng vẫn giữ trọn chiều sâu truyền thống.

Với mong muốn lan toả thẩm mỹ truyền thống trong bối cảnh hiện đại, Rose Ng cũng đồng sáng lập Cready Creative - agency chuyên phát triển các dự án thiết kế mang đậm yếu tố văn hoá. Bên cạnh đó, cô cũng thành lập Mê Chơi - sân chơi để nghệ sĩ trẻ Việt Nam sử dụng chất liệu văn hoá truyền thống nhằm tạo ra sản phẩm đồ chơi kích thích sáng tạo cho trẻ em, vừa giáo dục thế hệ tiếp theo về văn hoá dân gian qua hoạt động thú vị.

Một trong những dự án gần nhất của Rose Ng là triển lãm “Kinh Kỳ” với mục đích tôn vinh nghệ thuật tranh Hàng Trống.

Với Rose Ng, sáng tạo không tách rời văn hoá, và việc tiếp lửa cho thế hệ kế tiếp chính là một phần quan trọng trong hành trình gìn giữ di sản bằng ngôn ngữ của thời đại.

Sáng tạo với Rose Ng không chỉ dừng ở ý tưởng - mà là hành trình thị giác, cảm xúc và thông điệp cần được thể hiện trọn vẹn qua từng khung hình. Galaxy Z Fold7 trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong công việc này.

Trong công việc sáng tạo thị giác, Rose Ng thường xuyên cần chụp lại các chất liệu, hoa văn, bố cục để phục vụ cho việc lên ý tưởng. Trước đây, cô phải kết hợp điện thoại với laptop hoặc máy tính bảng để xem lại ảnh, đánh giá bố cục, điều chỉnh màu sắc. Giờ đây, mọi thao tác được gói gọn trong một thiết bị Galaxy Z Fold7.

Màn hình lớn, camera độ phân giải cao và tính năng Galaxy AI biến Galaxy Z Fold7 trở thành công cụ sáng tạo của Rose Ng.

Với camera 200 MP và màn hình lớn 8 inch, cô có thể vừa ghi lại hình ảnh độ phân giải cao, vừa phóng to kiểm tra chi tiết, so sánh các phương án thiết kế trực tiếp trên màn hình. Toàn bộ thiết bị nặng 215 g và dày 8,9 mm - nhẹ hơn cả chiếc điện thoại dạng phẳng mà cô đang sử dụng trước đó, đủ gọn nhẹ để mang theo mỗi ngày, vừa là công cụ liên lạc, vừa là công cụ sáng tạo thực thụ.

Galaxy Z Fold7 không thể thay thế hoàn toàn máy ảnh chuyên nghiệp về mặt chất lượng hình ảnh, nhưng lại mang đến sự tiện lợi và tốc độ đáng kể trong quá trình lên concept. Trong đó, tính năng “Drawing assist” (Trợ lý vẽ sáng tạo) là công cụ được Rose Ng sử dụng thường xuyên. Cô thường phác thảo ý tưởng trực tiếp lên ảnh chụp - từ bố cục, điểm nhấn đến màu sắc - để minh hoạ cho khách hàng thấy concept một cách trực quan và dễ hình dung.

“Trước đây, việc trình bày ý tưởng cho khách hàng hay đồng nghiệp thường mất nhiều thời gian vì phải ghép ảnh hoặc diễn giải bằng lời. Nay tôi chỉ cần chụp ảnh, phác họa ý tưởng bằng nét vẽ rồi hiện thực hóa bằng tính năng Sketch to Image trên Galaxy Z Fold7 là mọi người đã hiểu ngay”, Rose Ng chia sẻ. Bên cạnh đó, Galaxy AI cũng hỗ trợ cô xử lý hậu kỳ nhanh hơn với tính năng “Generative Edit” (Hậu kỳ sáng tạo) - đặc biệt hữu ích trong việc xóa vật thể không mong muốn để làm nổi bật chủ thể.

Các tính năng hậu kỳ, chỉnh sửa ảnh được tối ưu trên màn hình lớn của Galaxy Z Fold7.

Trong những chuyến đi tìm cảm hứng văn hóa, cô còn tận dụng Gemini Live để tra cứu mô tả, phiên dịch tư liệu nước ngoài hay tìm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Những buổi lên ý tưởng cùng cộng sự cũng được tối ưu nhờ tính năng “Note Assist” (Trợ lý Note quyền năng) tự động tóm tắt bản ghi âm, trong khi “Circle to Search” (Khoanh tròn để tìm kiếm) giúp cô cập nhật xu hướng mới trong giới sáng tạo.

Rose Ng thường xuyên sử dụng trợ lý Gemini Live trên Galaxy Z Fold7 để khám phá nét văn hóa đặc trưng của từng quốc gia.

Với Rose Ng, hành trình sáng tạo không chỉ là quá trình tìm kiếm cái đẹp, mà còn là trách nhiệm kể lại câu chuyện của văn hóa bằng phương tiện mới mẻ. Trong hành trình đó, Galaxy Z Fold7 không đơn thuần là thiết bị công nghệ, mà là bạn đồng hành linh hoạt, giúp cô kết nối mạch nguồn di sản với ngôn ngữ hình ảnh đương đại, truyền cảm hứng và tạo nền tảng cho những ý tưởng lớn bắt đầu từ những chất liệu thân thuộc nhất.